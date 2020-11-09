«Затащили в кабинет Карпенкова, где он орал и оскорблял»: Колесникова наконец раскрыла, как её похищали и кто в этом замешан

Источник материала: KYKY

Стала известна более подробная версия похищения Марии Колесниковой, рассказанная ей самой.

Колесникову похитили 7 сентября в центре Минска: ее усадили в микроавтобус и увезли в непонятно куда. Лишь на третьи сутки выяснилось, когда член КС в СИЗО № 1. Спустя два месяца музыкант и активистка описала, что с ней происходило после исчезновения, и назвала тех, кто, по ее словам, пытался организовать ее выдворение из страны, пишет TUT.by.

«После моего похищения меня завезли и силой затащили в кабинет Николая Карпенкова, начальника ГУБОПиК МВД, где он орал, оскорблял, запугивал, — делится Колесникова. — В его кабинете «беседа» происходила с двумя другими господами: Геннадием Казакевичем, первым заместителем Министра внутренних дел, и Андреем Павлюченко, начальником ОАЦ.

Они поставили ультиматум: я уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут — живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на «отдых» в камере-одиночке».

Затем Колесникову доставили в СИЗО КГБ, обыскали и поместили в камеру-одиночку. Спустя пару часов состоялась еще одна беседа с тремя сотрудниками: присутствовал и Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ.

«Увлекательная беседа» длилась до поздней ночи. Среди множества вопросов их интересовала информация обо мне, кто автор текстов, почему я утверждаю о фальсификациях, на каких основаниях утверждаю, что Тихановская победила, организовывала ли я несанкционированные массовые мероприятия, пыталась ли помешать работе госорганов, связана ли я с «Нехта» и [каковы] цели Координационного совета. Понимаю ли я что ответственность за избитых, убитых лежат на мне, а не на тех, кто отдавал приказы.

Они действительно считают, что существуют «кукловоды», что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси, а те, кто выходят на улицу, — преступники, а не мирные беларусы», — утверждает Колесникова.

Она продолжает: «Да, мне было страшно. Я на самом деле боялась попасть в тюрьму и меня могли убить, расчленить. Но главное в этой ситуации осознание того, что этот «бардак и хаос», этот ужас, насилие и бесконечные преступления в отношении беларуского народа должны закончиться, а настоящие преступники должны быть наказаны, а беларуский народ станет свободным.

Я не жалею ни на минуту о своем решении остаться. Не боюсь уголовного дела, тюрьмы, и абсолютна уверена, что бояться должны те, кто совершает преступления. Я отвечаю за все свои слова и могу в подробностях описать все кабинеты, коридоры, помещения, в которых я находилась. Готова опознать всех участников событий, произошедших со мной 07.09.2020 — 08.09.2020».

Мария Колесникова подала заявление о возбуждении уголовного дела по статьям 182 УК (Похищение человека), 183 УК (Незаконное лишение свободы) и 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) в СК и Генпрокуратуру.