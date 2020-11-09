Взрыв прогремел на нефтебазе в Барановичах – медиа

Источник материала: АФН

На нефтебазе в Барановичах произошел взрыв прогремел. Есть пострадавшие, сообщает редакцию Intex-press со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из них, 9 ноября, примерно в 14.20, «что-то взорвалось на нефтебазе, родственники не могут дозвониться до некоторых людей, кого-то увезли с ожогами».

Информацию о пострадавшем подтвердили в Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи: «Карета скорой помощи забрала одного человека с травмой головы и ожогами».

Источник издания утверждает, что во время взрыва пострадал еще один человек.