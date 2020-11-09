ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК Беларуси продолжает одностороннее расследование дел о насилии

09.11.2020 16:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси продолжает удивлять оперативным расследованием дел в отношении граждан, проявивших насилие по отношению к силовикам. На расследования дел по фактам насилия против мирных протестующих у Следственного комитета времени нет.

Сегодня СК РБ сообщил том, что что задержал подозреваемого в оказании сопротивления сотруднику милиции с применением насилия

«По данным следствия, днем 13 сентября текущего года на улице Мельникайте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании неизвестные оказали активное сопротивление сотруднику милиции - удерживали его за форменное обмундирование, повалили на землю и нанесли удары по различным частям тела. Один из них, 34-летний минчанин, был задержан. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключении под стражу», - говорится в одном из сообщений.

Еще в одном сообщении СК сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Барановичей.

«…вечером 10 августа текущего года 25-летний мужчина двигался на автомобиле Audi по улице Царюка города Барановичи. В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника милиции, выполнявшего обязанности по охране общественного порядка, водитель умышленно совершил на него наезд и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был установлен и задержан. Действия обвиняемого квалифицированы по ст.364 (Применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях «, - сообщил СК воспрепятствования его законной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси

Вместе с тем, сегодня член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил о том, что СК начал присылать пострадавшим от насилия силовиков уведомления об отказе в расследовании таких дел.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси продолжает удивлять оперативным расследованием дел в отношении граждан, проявивших насилие по отношению к силовикам. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для тех, кто хочет гулять по-умному: новые смарт-часы, которые сами строят маршрут и измеряют уровень стресса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика