СК Беларуси продолжает одностороннее расследование дел о насилии

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси продолжает удивлять оперативным расследованием дел в отношении граждан, проявивших насилие по отношению к силовикам. На расследования дел по фактам насилия против мирных протестующих у Следственного комитета времени нет.

Сегодня СК РБ сообщил том, что что задержал подозреваемого в оказании сопротивления сотруднику милиции с применением насилия

«По данным следствия, днем 13 сентября текущего года на улице Мельникайте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании неизвестные оказали активное сопротивление сотруднику милиции - удерживали его за форменное обмундирование, повалили на землю и нанесли удары по различным частям тела. Один из них, 34-летний минчанин, был задержан. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключении под стражу», - говорится в одном из сообщений.

Еще в одном сообщении СК сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Барановичей.

«…вечером 10 августа текущего года 25-летний мужчина двигался на автомобиле Audi по улице Царюка города Барановичи. В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника милиции, выполнявшего обязанности по охране общественного порядка, водитель умышленно совершил на него наезд и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был установлен и задержан. Действия обвиняемого квалифицированы по ст.364 (Применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях «, - сообщил СК воспрепятствования его законной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси

Вместе с тем, сегодня член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил о том, что СК начал присылать пострадавшим от насилия силовиков уведомления об отказе в расследовании таких дел.