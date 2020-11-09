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"С нами обращаются, как со скотом". Врач-бактериолог из Гомеля объявила о забастовке
Источник материала: Партизан
Сегодня, 9 ноября, врач-бактериолог Гомельского центра гигиены и эпидемиологии, фельдшер скорой помощи и мать троих детей Елена Давыдова присоединилась к общенациональной забастовке.
е требования такие же, как у сотен других белорусов, которые заявили о своем решении: освобождение политзаключенных, новые выборы и преследование тех, кто «творил все эти беззакония над народом».
«Я возмущена всем тем, что творится у нас в стране. Я возмущена тем, как с нами обращаются, как со скотом. Как высокообразованных людей, доцентов, учителей, врачей, рабочих сажают в тюрьмы. Единственным выходом из этой ситуации я вижу забастовку. Надо прекратить кормить данный режим», — говорит Елена Давыдова.
В видеообращении,
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Сегодня, 9 ноября, врач-бактериолог Гомельского центра гигиены и эпидемиологии, фельдшер скорой помощи и мать троих детей Елена Давыдова присоединилась к...
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