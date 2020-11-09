"С нами обращаются, как со скотом". Врач-бактериолог из Гомеля объявила о забастовке

е требования такие же, как у сотен других белорусов, которые заявили о своем решении: освобождение политзаключенных, новые выборы и преследование тех, кто «творил все эти беззакония над народом».





«Я возмущена всем тем, что творится у нас в стране. Я возмущена тем, как с нами обращаются, как со скотом. Как высокообразованных людей, доцентов, учителей, врачей, рабочих сажают в тюрьмы. Единственным выходом из этой ситуации я вижу забастовку. Надо прекратить кормить данный режим», — говорит Елена Давыдова.





опубликованном TUT.BY, женщина рассказывает, что последней каплей стало задержание минских коллег на акции и заявление заведующего оперативным отделом Александра Бойчука. Она подчеркивает, что у каждого есть выбор: «Каждый делает его сам, наверное, для того, чтобы остаться человеком». В видеообращении,TUT.BY, женщина рассказывает, что последней каплей стало задержание минских коллег на акции и заявление заведующего оперативным отделом Александра Бойчука. Она подчеркивает, что у каждого есть выбор: «Каждый делает его сам, наверное, для того, чтобы остаться человеком».























