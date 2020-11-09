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Школьника приговорили к 2,5 года "домашней химии" за "коктейль Молотова"

09.11.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятого ноября, за один день в суде Жабинского района было рассмотрено уголовное дело 17-летнего Елисея Кузнецова, который обвинялся в том, что бросил бутылку с горючей смесью в милицейскую машину.



Уголовное дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: статье 295-3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и статье 364 (Угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Инцидент, по которому судили Кузнецова, произошел 11 августа в городском парке Жабинки. Парень полностью признал свою вину, кроме того он написал явку с повинной и еще до суда раскаялся в содеянном. На суде отметил, что действовал тогда под влиянием эмоций.

Гособвинитель Татьяна Жаринова (помощница прокурора Жабинковского района) просила назначить Елисею наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»).

Суд Жабинковского района в тот же день вынес именно такой приговор.
 
 
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Пятого ноября, за один день в суде Жабинского района было рассмотрено уголовное дело 17-летнего Елисея Кузнецова, который обвинялся в том, что бросил бутылку с...
 
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