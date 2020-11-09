Лидером столичного проката стал фильм, который успел оскандалиться

Источник материала: Tut.by

Каждый понедельник AFISHA.TUT.BY делится свежей информацией от минских кинотеатров. В этот раз новостей почти что нет: кассовым лидером снова стал фэнтезийный фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй , который успел оскандалиться. Рассказываем, что еще минчане смотрели в первую неделю ноября.



Фото: TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 2 — 8 ноября

«КиноМинска»

1. «Ведьмы»

2. «Повелитель драконов»

3. «Кот под прикрытием»

4. «Глубже!»

5. «Кольская сверхглубокая»

«Falcon Club Бутик Кино»

1. «Ведьмы»

2. «Глубже!»

3. «Довод»

4. «Повелитель драконов»

5. «Крестная мама»

Silver Screen cinemas

1. «Ведьмы»

2. «Подольские курсанты»

3. «Кот под прикрытием»

4. «Довод»

5. «Глубже!»

«АртКинотеатр»

1. «Ведьмы»

2. «Повелитель драконов»

3. «Вперед»

4. «Кот под прикрытием»

5. «Кольская сверхглубокая»

На прошлой неделе впервые за два месяца в прокате появился единогласный лидер — это фильм «Ведьмы». До этого главной картиной у минчан был «Довод» Кристофера Нолана, который вышел в начале сентября. Впрочем, интерес к нолановскому боевику все еще есть, а вот российская эротическая комедия «Глубже!» больше не волнует минчан так, как в первую неделю проката. В топ попала и премьера недели — семейная анимация «Кот под прикрытием» : надо же было школьникам что-то смотреть во время каникул!

Скандал недели — «Ведьмы»



Кадр из фильма

Но вернемся к фильму-лидеру. Возможно, дополнительный интерес к ленте Роберта Земекиса подогрел скандал, который разгорелся вокруг картины на прошлой неделе. Дело в том, что фильм осудило Сообщество инвалидов: персонажа Энн Хэтэуэй сочли насмешкой над людьми с инвалидностью — своим внешним видом ее героиня напоминает тех, кто страдает эктродактильной аномалией конечностей. У людей с таким физическим нарушением нет центральных пальцев — такой предстает и главная ведьма в исполнении Хэтэуэй. В итоге студии Warner Bros. пришлось извиниться .

«Ведьмы» — это семейное фэнтези о том, как бабушка пытается спрятать мальчика в отеле от ведьм, которые хотят превратить его в какое-нибудь животное. Но так получается, что мальчик переезжает именно в тот отель, где решает устроить тайный шабаш самая главная ведьма.

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