Лидером столичного проката стал фильм, который успел оскандалиться

Каждый понедельник AFISHA.TUT.BY делится свежей информацией от минских кинотеатров. В этот раз новостей почти что нет: кассовым лидером снова стал фэнтезийный фильм «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй, который успел оскандалиться. Рассказываем, что еще минчане смотрели в первую неделю ноября.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 2 — 8 ноября
На прошлой неделе впервые за два месяца в прокате появился единогласный лидер — это фильм «Ведьмы». До этого главной картиной у минчан был «Довод» Кристофера Нолана, который вышел в начале сентября. Впрочем, интерес к нолановскому боевику все еще есть, а вот российская эротическая комедия «Глубже!» больше не волнует минчан так, как в первую неделю проката. В топ попала и премьера недели — семейная анимация «Кот под прикрытием»: надо же было школьникам что-то смотреть во время каникул!
Но вернемся к фильму-лидеру. Возможно, дополнительный интерес к ленте Роберта Земекиса подогрел скандал, который разгорелся вокруг картины на прошлой неделе. Дело в том, что фильм осудило Сообщество инвалидов: персонажа Энн Хэтэуэй сочли насмешкой над людьми с инвалидностью — своим внешним видом ее героиня напоминает тех, кто страдает эктродактильной аномалией конечностей. У людей с таким физическим нарушением нет центральных пальцев — такой предстает и главная ведьма в исполнении Хэтэуэй. В итоге студии Warner Bros. пришлось извиниться.
«Ведьмы» — это семейное фэнтези о том, как бабушка пытается спрятать мальчика в отеле от ведьм, которые хотят превратить его в какое-нибудь животное. Но так получается, что мальчик переезжает именно в тот отель, где решает устроить тайный шабаш самая главная ведьма.