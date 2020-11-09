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Названы победители онлайн-хакатона, организованного Координационным советом и хабом «Перамен»
Источник материала: Tut.by
Координационный совет и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен»
Как писал ранее
Среди менторов хакатона были Максим Богрецов — представитель IT-бизнеса, член Координационного совета; Алексей Щурко — IT-предприниматель, член Координационного совета; Татьяна Маринич — основательница группы компаний BELBIZ, член Координационного совета; Светлана Гатальская — социальная предпринимательница, координатор «Маршируй, детка!», член Координационного совета; Лена Живоглод — лидер инициативы «Честные Люди».
Из 200 участников победителей определили менторы вместе с членом Президиума КС Ольгой Ковальковой, основателем платформы Голос Павлом Либером и пресс-секретарем КС Антоном Родненковым.
В итоге было выбрано три победителя:
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Расширенный состав Координационного совета и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен» организовали онлайн-хакатон, который прошел с...
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