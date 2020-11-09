Названы победители онлайн-хакатона, организованного Координационным советом и хабом «Перамен»

Источник материала: Tut.by

Координационный совет и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен» назвали победителей онлайн-хакатона, который прошел со 2 по 7 ноября.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

Как писал ранее dev.by , расширенный состав Координационного совета и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен» организовали онлайн-хакатон, который прошел с 2 по 7 ноября. Сообщалось, что на хакатоне специалисты из разных областей смогут вместе подумать над выполнением главных требований резолюции Координационного совета, собрать команду и реализовать проекты.

Среди менторов хакатона были Максим Богрецов — представитель IT-бизнеса, член Координационного совета; Алексей Щурко — IT-предприниматель, член Координационного совета; Татьяна Маринич — основательница группы компаний BELBIZ, член Координационного совета; Светлана Гатальская — социальная предпринимательница, координатор «Маршируй, детка!», член Координационного совета; Лена Живоглод — лидер инициативы «Честные Люди».

Из 200 участников победителей определили менторы вместе с членом Президиума КС Ольгой Ковальковой, основателем платформы Голос Павлом Либером и пресс-секретарем КС Антоном Родненковым.

В итоге было выбрано три победителя:

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