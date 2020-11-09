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Названы победители онлайн-хакатона, организованного Координационным советом и хабом «Перамен»

09.11.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координационный совет и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен» назвали победителей онлайн-хакатона, который прошел со 2 по 7 ноября.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

Как писал ранее dev.by, расширенный состав Координационного совета и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен» организовали онлайн-хакатон, который прошел с 2 по 7 ноября. Сообщалось, что на хакатоне специалисты из разных областей смогут вместе подумать над выполнением главных требований резолюции Координационного совета, собрать команду и реализовать проекты.

Среди менторов хакатона были Максим Богрецов — представитель IT-бизнеса, член Координационного совета; Алексей Щурко — IT-предприниматель, член Координационного совета; Татьяна Маринич — основательница группы компаний BELBIZ, член Координационного совета; Светлана Гатальская — социальная предпринимательница, координатор «Маршируй, детка!», член Координационного совета; Лена Живоглод — лидер инициативы «Честные Люди».

Из 200 участников победителей определили менторы вместе с членом Президиума КС Ольгой Ковальковой, основателем платформы Голос Павлом Либером и пресс-секретарем КС Антоном Родненковым.

В итоге было выбрано три победителя:

  • площадка-агрегатор волонтерской помощи DAPAMOZHAM, которая «соединит людей, которые хотят вовлекаться в гражданские инициативы по всей стране».
  • рупор COVIDa — интерактивная платформа для информирования медиков и активной части населения Беларуси оперативными данными о COVID-19.
  • Scarga.Help даст возможность быстро подготовить жалобу и обращения в госорганы по типовым вопросам без адвоката, самим пользователем.

 
 
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Расширенный состав Координационного совета и площадка технологического ускорения гражданских инициатив «Перамен» организовали онлайн-хакатон, который прошел с...
 
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