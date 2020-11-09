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Осторожно, обман. В Telegram появился канал, который копирует посты TUT.BY
Источник материала: Tut.by
В Telegram появился
В частности, в последнем сообщении говорилось, что «события, происходящие на нашей родине, затронули администратора нашего новостного портала. Он был душой и незаменимой частью нашей команды. В данный момент он находится в следственном изоляторе». После чего был размещен призыв к читателям перечислить «хотя бы по 1 рублю».
Отметим, что наш официальный канал @tutby_official верифицирован и имеет галочку. Канал TUT. BAY никак с нами не связан, но использует похожее название и логотип без нашего согласия.
Мы хотим, чтобы вы понимали: помогая ему, вы не помогаете редакции TUT.BY. Кому конкретно и на что пойдут эти деньги — мы не знаем.
Пожалуйста, будьте бдительны — и подпишитесь на наш
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Этот канал никак не связан с TUT.BY, но использует похожее название и логотип без нашего согласия.
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