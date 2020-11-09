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Осторожно, обман. В Telegram появился канал, который копирует посты TUT.BY

09.11.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram появился аккаунт под названием TUT. BAY, который копирует посты из официального канала TUT.BY. Этой ночью в нем появился пост о сборе денег для «администратора нашего телеграмм канала». Утром был выпущен еще один пост с реквизитами. Обращаем ваше внимание, что TUT.BY не имеет к этому каналу никакого отношения.


Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

В частности, в последнем сообщении говорилось, что «события, происходящие на нашей родине, затронули администратора нашего новостного портала. Он был душой и незаменимой частью нашей команды. В данный момент он находится в следственном изоляторе». После чего был размещен призыв к читателям перечислить «хотя бы по 1 рублю».

Отметим, что наш официальный канал @tutby_official верифицирован и имеет галочку. Канал TUT. BAY никак с нами не связан, но использует похожее название и логотип без нашего согласия.

Мы хотим, чтобы вы понимали: помогая ему, вы не помогаете редакции TUT.BY. Кому конкретно и на что пойдут эти деньги — мы не знаем.

Пожалуйста, будьте бдительны — и подпишитесь на наш настоящий Telegram-канал.

 
 
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Этот канал никак не связан с TUT.BY, но использует похожее название и логотип без нашего согласия.
 
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