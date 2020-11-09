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Между Минском и Москвой планируют запустить скоростные поезда «Ласточка»

09.11.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские железные дороги планируют организовать движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Москва — Минск.

Между Минском и Москвой планируют запустить скоростные поезда «Ласточка»
Скоростной электропоезд «Ласточка». Фото: https: fishki.net.

«Отметим, что с Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов «Ласточка» Москва — Минск в пятивагонном исполнении», — сообщили РЖД. 

Запуск «Ласточек» «станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Беларусью».

Скоростной электропоезд «Ласточка» (Desiro RUS) разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из пяти вагонов, общая длина состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. В поезде 409 обычных мест для пассажиров, 4 места для пассажиров с ограниченной активностью, 30 мест с откидными сидениями.

В пресс-службе БЖД БелаПАН сообщили, что в связи с эпидситуацией пассажирское сообщение пока не восстановлено, поэтому ничего не могут комментировать насчет «Ласточки».

В настоящее время транзитом через белорусскую территорию без посадки и высадки пассажиров следуют поезда Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские железные дороги планируют организовать движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Москва — Минск.
 
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