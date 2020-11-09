|
В Гродно мужчина опрокинул мотоцикл и при падении сломал позвонки, говорит — объезжал ребенка
Источник материала: Навiны
В воскресный день, 8 ноября, около 17:00, в Гродно пострадал 32-летний мотоциклист.
Как сообщает
Приехавшим сотрудникам ГАИ мужчина пояснил, что перед ним на проезжую часть неожиданно выбежал ребенок и, чтобы избежать трагедии, он опрокинул свой мотоцикл.
Yamaha продолжила скользить по асфальту, пока не ударилась в остановившийся неподалеку Volkswagen Golf. Как свидетельствуют очевидцы, от удара у легковушки пробило топливный бак, поэтому на место ДТП вызвали спасателей МЧС, которые залили пятно бензина пеной.
Мотоциклист был в сознании, но передвигаться самостоятельно не мог. К нему на помощь приехали медики, которые госпитализировали пострадавшего с переломом грудных позвонков в травматологическое отделение больницы.
По факту ДТП Госавтоинспекцией назначена проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресный день, 8 ноября, около 17:00, в Гродно пострадал 32-летний мотоциклист.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)