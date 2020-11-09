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В Гродно мужчина опрокинул мотоцикл и при падении сломал позвонки, говорит — объезжал ребенка

09.11.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресный день, 8 ноября, около 17:00, в Гродно пострадал 32-летний мотоциклист.

В Гродно мужчина опрокинул мотоцикл и при падении сломал позвонки, говорит — объезжал ребенка
Фото: newgrodno.by

Как сообщает ГАИ Гродно, он двигался на мотоцикле Yamaha по улице Суворова, но в какой-то момент вдруг упал.

Приехавшим сотрудникам ГАИ мужчина пояснил, что перед ним на проезжую часть неожиданно выбежал ребенок и, чтобы избежать трагедии, он опрокинул свой мотоцикл.

Yamaha продолжила скользить по асфальту, пока не ударилась в остановившийся неподалеку Volkswagen Golf. Как свидетельствуют очевидцы, от удара у легковушки пробило топливный бак, поэтому на место ДТП вызвали спасателей МЧС, которые залили пятно бензина пеной.

Мотоциклист был в сознании, но передвигаться самостоятельно не мог. К нему на помощь приехали медики, которые госпитализировали пострадавшего с переломом грудных позвонков в травматологическое отделение больницы.

По факту ДТП Госавтоинспекцией назначена проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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В воскресный день, 8 ноября, около 17:00, в Гродно пострадал 32-летний мотоциклист.
 
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