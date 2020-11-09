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Будет мальчик: беременная Кети Топурия растрогала поклонников

09.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кети Топурия готовится стать мамой во второй раз: растроганные поклонники пытаются разгадать, какого же пола будет ребенок солистки группы A'Studio.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Какой хорошенький! Кети Топурия сообщила о прибавлении в семье

Топурия перестала скрывать свою беременность и будущую свадьбу с возлюбленным-белорусом. Звезда во второй раз переживает радость материнства и активно готовится к родам, не забывая публиковать новые снимки в Instagram.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Топурии: на новом снимке с частного самолета загорелая и радостная певица снова показала округлившийся живот.

Топурия в простом и уютном аутфите – джинсах, футболке и кедах – отправилась отдыхать на море.

Поклонники не смогли пройти мимо публикации и поспешили оставить множество комментариев певице. А некоторые снова попытались рассекретить пол будущего малыша.

"Так рада за вас, вы светитесь"; "У вас будет самый очаровательный мальчик"; "Да, животик специально для мальчика"; "Какая прелесть"; "Кети, вы родите мальчика, уверена", – прокомментировали подписчики.

Напомним, что недавно певица сообщила о прибавлении в семье – маленьком питомце-бигле.

 
 
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Пока солистка A'Studio активно готовится к предстоящим родам, пользователи социальных сетей пытаются рассекретить пол малыша.
 
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