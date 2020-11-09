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Бета-версия мобильной HarmonyOS выйдет в декабре. Но только для разработчиков
Источник материала: Onliner
Бета-версия HarmonyOS для смартфонов появится 18 декабря, но пока она будет доступна лишь для разработчиков. Об этом сообщил руководитель подразделения Huawei по программному обеспечению Ванг Ченглу,
По словам топ-менеджера, разработка мобильной версии HarmonyOS уже завершена, поэтому выпуск первой бета-версии состоится без переносов — по заранее определенному графику. Правда, лишь сегодня Huawei объявила эту дату. А уже в январе и феврале ожидается выход HarmonyOS для некоторых смартфонов компании.
Всего же операционную систему можно будет установить на 90% смартфонов Huawei, которые сейчас официально продаются.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
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Бета-версия HarmonyOS для смартфонов появится 18 декабря, но пока она будет доступна лишь для разработчиков. Об этом сообщил руководитель подразделения Huawei по...
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