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Бета-версия мобильной HarmonyOS выйдет в декабре. Но только для разработчиков

09.11.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бета-версия HarmonyOS для смартфонов появится 18 декабря, но пока она будет доступна лишь для разработчиков. Об этом сообщил руководитель подразделения Huawei по программному обеспечению Ванг Ченглу, передает ресурс My Fix Guide.

По словам топ-менеджера, разработка мобильной версии HarmonyOS уже завершена, поэтому выпуск первой бета-версии состоится без переносов — по заранее определенному графику. Правда, лишь сегодня Huawei объявила эту дату. А уже в январе и феврале ожидается выход HarmonyOS для некоторых смартфонов компании.

Всего же операционную систему можно будет установить на 90% смартфонов Huawei, которые сейчас официально продаются.

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Бета-версия HarmonyOS для смартфонов появится 18 декабря, но пока она будет доступна лишь для разработчиков. Об этом сообщил руководитель подразделения Huawei по...
 
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