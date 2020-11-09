Исследование: перец чили снижает риск тяжелых болезней и продлевает жизнь

Источник материала: Onliner

Регулярное употребление острого перца чили снижает риск возникновения онкологических заболеваний и в целом уменьшает вероятность смерти, сообщает ресурс EurekAlert. Таковы предварительные выводы нового исследования, полную версию которого представят в ближайшие дни.

Авторы исследования из клиники при медицинском институте Кливленда (США) проанализировали данные более чем 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана. Всех поделили на две группы: те, кто очень редко ест чили либо не употребляет этот перец, и тех, кто регулярно съедает чили. Оказалось, что у любителей острого перца на 26% ниже вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 23% ниже смертность от рака и на 25% ниже смертность по любым причинам.

Что именно в перце оказывает положительный эффект на здоровье, пока неизвестно. Впрочем, это не первое исследование, согласно которому чилийский перец называют полезным для организма — в том числе для профилактики онкологических заболеваний и выравнивания уровня глюкозы в крови. Считается, что все дело в капсаицине — веществе, которое и придает перцу жгучий вкус.