В воинской части в Барановичах произошел взрыв. Есть пострадавший

Источник материала: Onliner

Сегодня на территории одной из воинских частей Барановичей (предположительно, речь о в/ч 55435, где хранится топливо) произошло ЧП. По нашим сведениям, там произошел взрыв, однако пожара за ним не последовало. Информация о пострадавших уточняется.

Мы обратились за комментариями в Министерство обороны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

— В 11:37 в МЧС поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории в/ч 55435. Травмирован работник ООО «ЭкоПромОйл», выполнявший ремонт резервуара. Он госпитализирован, — подтвердили в МЧС.

— На территории одной из воинских частей Барановичского гарнизона произошла вспышка газовоздушной смеси. Причина — нарушение техники безопасности работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива. Мужчина 1980 года рождения получил травму и ожог голени. Он госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. Ни один военнослужащий не пострадал, — добавили в пресс-службе Министерства обороны.