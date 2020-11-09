В Гродно под мостом нашли мертвого роупджампера (обновлено)

Источник материала: Onliner

Утром 7 ноября в Гродно под реконструируемым мостом через Неман нашли мертвого мужчину. Следственный комитет считает, что причиной смерти могло стать падение с моста, и выясняет обстоятельства. Возможно, произошедшее связано с увлечением мужчины.

Родственники погибшего рассказали, что он увлекался роупджампингом. В его мобильнике и в соцсетях найдены видео прыжков. Как обнаружен человек, была ли на месте происшествия экипировка — СК не сообщает.





Немного ясности добавляет портал Newgrodno.by. По его информации, погибшему 28 лет. Около 8 утра в субботу рабочие, которые пришли на работу, заметили между пролетами рюкзак и куртку. А внизу, на бетонной плите, увидели человека без признаков жизни.









Строители вызвали скорую и позвонили в милицию. По предварительной информации, мужчина сорвался в пятницу около 23:00.