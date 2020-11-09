|
В Гродно под мостом нашли мертвого роупджампера (обновлено)
Источник материала: Onliner
Утром 7 ноября в Гродно под реконструируемым мостом через Неман нашли мертвого мужчину. Следственный комитет считает, что причиной смерти могло стать падение с моста, и выясняет обстоятельства. Возможно, произошедшее связано с увлечением мужчины.
Родственники погибшего рассказали, что он увлекался роупджампингом. В его мобильнике и в соцсетях найдены видео прыжков. Как обнаружен человек, была ли на месте происшествия экипировка — СК не сообщает.
Немного ясности
Строители вызвали скорую и позвонили в милицию. По предварительной информации, мужчина сорвался в пятницу около 23:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 7 ноября в Гродно под реконструируемым мостом через Неман нашли мертвого мужчину. Следственный комитет считает, что причиной смерти могло стать падение с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)