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В Гродно под мостом нашли мертвого роупджампера (обновлено)

09.11.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром 7 ноября в Гродно под реконструируемым мостом через Неман нашли мертвого мужчину. Следственный комитет считает, что причиной смерти могло стать падение с моста, и выясняет обстоятельства. Возможно, произошедшее связано с увлечением мужчины.

Родственники погибшего рассказали, что он увлекался роупджампингом. В его мобильнике и в соцсетях найдены видео прыжков. Как обнаружен человек, была ли на месте происшествия экипировка — СК не сообщает.

В Гродно под мостом нашли мертвого роупджампера (обновлено)

Немного ясности добавляет портал Newgrodno.by. По его информации, погибшему 28 лет. Около 8 утра в субботу рабочие, которые пришли на работу, заметили между пролетами рюкзак и куртку. А внизу, на бетонной плите, увидели человека без признаков жизни.




Строители вызвали скорую и позвонили в милицию. По предварительной информации, мужчина сорвался в пятницу около 23:00.

 
Теги: Гродно
 
 
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Утром 7 ноября в Гродно под реконструируемым мостом через Неман нашли мертвого мужчину. Следственный комитет считает, что причиной смерти могло стать падение с...
 
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