Правозащитники признали Эдуарда Пальчиса политзаключенным









В связи с информацией о предъявлении обвинения по ч. 1 статье 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспродков) известному блогеру и общественному деятелю Эдуарду Пальчису, еще раз подтверждая позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:





Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.





Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов Президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.





Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.





Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.





В своем заявлении от 10 августа 2020 года белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Республики Беларусь.





Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.





Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.





Таким образом попытки обвинить Эдуарда Пальчиса в организации массовых беспорядков являются безосновательными, незаконными и направленными на недобровольное пресечение им своей публичной деятельности.





В этом контексте считаем лишение свободы Эдуарда Пальчиса произвольным и политически мотивированным, а самого Эдуарда Пальчиса политическим заключенным в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия “политический заключенный.





В связи с этим, мы, представители правозащитных организаций Беларуси, требуем:





немедленно освободить из-под стражи политзаключенного Эдуарда Пальчиса и прекратить его уголовное преследование.

немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.





Правозащитный центр "Весна”;





Белорусский документационный центр;





РОО "Правовая инициатива”;





Центр правовой трансформации Lawtrend;





Офис по правам людей с инвалидностью;





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа”;





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;





РПОО " Белорусский Хельсинкский комитет";