Петр Кузнецов: Новые взрывы будут сильнее, чем первая волна протестов

Много почитал комментов типа: «Не дали собраться, теперь додушат и все будет как было». Спорить трудно: последние две акции не добавляют оптимизма. Но достаточно ли этого для того, чтобы ожидать, что станет «как было»?





Причины спада, вроде бы, на поверхности.





Во-первых, реально придавил COVID. Слишком много людей болеют и сталкиваются с ним.





Во-вторых, конечно же, усталость. Три месяца постоянных протестов, а главный результат так и не достигнут - для многих это сильный демотиватор.





В-третьих, волна репрессий и эмиграции - многих садят, многие уезжают. Число тех, кто готов ходить «каждый день» сокращается физически.





Однако все это было достаточно предсказуемо. Относительно недавно я, при всем своем оптимизме, прогнозировал, что все продлится еще год-два, за что меня многие раскритиковали.





Но реальность такова, что битвы за власть не выигрываются протестами по воскресеньям, потому что в понедельник — на работу. Это так не работает.

Вопрос победы — это всегда вопрос цены, которую стороны готовы заплатить. Чем быстрее нужен результат, тем выше цена и риски, и наоборот.

Беларусы не собираются переходить к насилию (и совершенно правильно), в основной массе своей не стремятся рисковать даже рабочим местом, а это значит, что процесс не может быть быстрым просто по определению.





Поэтому осенние протесты нельзя рассматривать как инструмент, который сам по себе должен был снести эту власть. Их надо рассматривать как процесс, который нанес сокрушительный удар по легитимности институтов режима и устойчивости всей модели.





Как сверхважный, нужный и достаточно успешный, но лишь один из этапов серьезной борьбы.





В 2010 году власть подавила протест за один день, после чего несколько месяцев расправлялась с гражданским обществом. Предвыборное напряжение и послевыборная изоляция аукнулись тяжелейшим экономическим кризисом, который привел к протестам в виде РЧСС.





Интересно то, что именно в те времена впервые беларусы продемонстрировали огромную Солидарность, а также именно тогда зародился у нас «децентрализованный протест» - люди без лидеров выходили во всех регионах.





Сейчас ситуация очень похожая и экономический кризис кажется неминуемым. Из опыта 2011 важно так же понимать: те трудности, с которыми общество сталкивается уже после активной фазы протестов и репрессий, вовлекают в протест куда больше людей, ранее остававшихся в стороне.





Нынешняя ситуация очень похожа на то, что было десять лет назад, с одной поправкой: положение режима намного более шаткое. Солидарность и децентрализация теперь охватывают всю страну, протестная база в десятки раз больше.





Новое — самоорганизация на локальном уровне, и этот компонент так же в ближайшее время будет только усиливаться.









У властей же, как неоднократно отмечалось ранее, нет хороших путей. Дилемма у них простая: оставлять все, как есть, или пытаться душить активность на низовом уровне. Проблема в том, что в отличие от 2011, в этот раз придется душить не «гражданское общество», а общество в целом.





Специфика режима такова, что выводов из ошибок они делать совершенно не стремятся. Если вдруг уличные протесты временно стихнут, никто не пойдет на реальный диалог, никто не предпримет попыток решить те проблемы, которые вывели людей на улицу.





Ставка, традиционно, будет на то, чтобы подавить, а это значит, что протестные настроения никуда не денутся — будут загоняться вглубь но и усиливаться.





В такой ситуации,

новые взрывы неизбежны при любом значимом поводе: экономический коллапс, референдум по Конституции или любого уровня выборы. И взрывы эти будут сильнее, чем первая волна протестов,

потому что все для этого будет делаться самой властью.





Беларусам,еще через многое придется пройти — такова реальность политического кризиса, в котором мы оказались и который не имеет путей решения, кроме одного. Однако главное сегодня для всех — сохранять волю и разум. И не отчаиваться.

