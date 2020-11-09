Телеком-оператор в Гродно хочет купить систему контроля и глубокого анализа трафика

Источник материала: Tut.by

ОАО «Гродненский областной техноторговый центр «Гарант» разместило заявку на закупку системы контроля и глубокого анализа трафика. Об этом сообщает издание Office Life.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan / Unsplash

Компания оказывает услуги кабельного телевидения и доступа к интернету. По данным на начало года, доля государства в ней превышает 76%.

В технических условиях для тендера сказано, что система должна быть рассчитана минимум на 100 тысяч абонентов. Полоса пропускания — не менее 10 Гбит/с. Она должна уметь фильтровать трафик запросов к интернет-ресурсам по URL- и IP-адресам.

Также в условиях сказано: «Перенаправление запросов абонентов на страницу блокировки при совпадении идентификатора со списком доступа» и «Автоматическое ограничение доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым нормативно ограничен, согласно списков ограниченного доступа РУП «БелГИЭ».

Office Life сообщает, что, по словам специалистов, такое оборудование необходимо для блокировки запрещенных сайтов на уровне провайдера. 42.TUT.BY попробовал узнать в самой компании, для чего будет предназначена система, однако нам ответили: «Без комментариев».

Системы глубокого анализа сетевых пакетов (англ. Deep packet inspection или DPI) могут использоваться для проверки и управления интернет-сетями, фильтрации вирусов и блокировки хакеров, а также для определения приоритета одних типов трафика над другими. По словам Кристофера Парсонса (Christopher Parsons), старшего научного сотрудника Citizen Lab, технологию также можно использовать для «прослушки» и онлайн-цензуры. Эти ограничения иногда устанавливаются интернет-провайдером или соответствующим сетевым администратором, но зачастую оборудование также оснащено заранее определенными черными списками.

Кроме того, иногда DPI используется в больших корпорациях для предотвращения случайных утечек данных, а также для защиты от отправки по e-mail внутренних защищенных файлов.