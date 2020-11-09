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Телеком-оператор в Гродно хочет купить систему контроля и глубокого анализа трафика
Источник материала: Tut.by
ОАО «Гродненский областной техноторговый центр «Гарант»
Компания оказывает услуги кабельного телевидения и доступа к интернету. По данным на начало года, доля государства в ней превышает 76%.
В технических условиях для тендера сказано, что система должна быть рассчитана минимум на 100 тысяч абонентов. Полоса пропускания — не менее 10 Гбит/с. Она должна уметь фильтровать трафик запросов к интернет-ресурсам по URL- и IP-адресам.
Также в условиях сказано: «Перенаправление запросов абонентов на страницу блокировки при совпадении идентификатора со списком доступа» и «Автоматическое ограничение доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым нормативно ограничен, согласно списков ограниченного доступа РУП «БелГИЭ».
Office Life сообщает, что, по словам специалистов, такое оборудование необходимо для блокировки запрещенных сайтов на уровне провайдера. 42.TUT.BY попробовал узнать в самой компании, для чего будет предназначена система, однако нам ответили: «Без комментариев».
Системы глубокого анализа сетевых пакетов (англ. Deep packet inspection или DPI) могут использоваться для проверки и управления интернет-сетями, фильтрации вирусов и блокировки хакеров, а также для определения приоритета одних типов трафика над другими. По
Кроме того, иногда DPI используется в больших корпорациях для предотвращения случайных утечек данных, а также для защиты от отправки по e-mail внутренних защищенных файлов.
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Компания оказывает услуги кабельного телевидения и доступа к интернету. По данным на начало года, доля государства в ней превышает 76%.
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