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Hyundai представил самую мощную версию седана Sonata

09.11.2020 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейская компания обнародовала подробности о «разогретой» модификации Hyundai Sonata — это седан в исполнении N Line.


От обычной Sonata новая модификация отличается более агрессивным оформлением передней части кузова с укрупненными воздухозаборниками в бампере, небольшим задним спойлером, элементом диффузора, хромированными сдвоенными выхлопными патрубками и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне Sonata N Line — спортивные кресла с красной прострочкой, металлические вставки и алюминиевые накладки на педалях. В списке оснащения есть 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа-система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном.


Под капот топ-версия Sonata получила 2,5-литровый турбодвигатель Smartstream GDi, который развивает 294 л.с. и 421 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, а вот динамические характеристики машины в Hyundai не озвучили.


В подвеске Sonata N Line — измененные настройки амортизаторов, увеличенные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также более жесткие сайлентблоки и пружины. Электроусилитель рулевого управления монтируется на рейке, также седан получил более крупные тормозные скобы и диски.


Седан Sonata N Line уже поступил в продажу, но пока только на американском рынке. Цены начинаются от 33 200 долларов.

 
 
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Корейская компания обнародовала подробности о «разогретой» модификации Hyundai Sonata - это седан в исполнении N Line.
 
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