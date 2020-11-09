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«Первая». Что мы знаем про вице-президента США Камалу Харрис
Источник материала: Tut.by
Первая, если не во всем, то во многом — так можно сказать о Камале (Камилле) Харрис. Она первая женщина в истории США, которая стала вице-президентом, а еще носит другие «первые» титулы: «первая женщина на посту генерального прокурора Калифорнии» и «первый сенатор с индийско-африканскими корнями».
TUT.BY рассказывает о карьере, успехах и семье «бесстрашного борца» за права «обычных граждан», которая пообещала «сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Джо Байдену стать следующим президентом Соединенных Штатов».
Семья
Камала Деви Харрис
Шьямала Гопалан, мать Камалы, — уроженка Индии, исследовательница рака груди. Отец, Дональд Харрис, переехал в США с Ямайки и преподавал экономику в Стэнфордском университете. Они познакомились в Калифорнийском университете в Беркли, где учились в аспирантуре. Молодых ученых связала общая страсть к движению за гражданские права, которое активно бурлило в студенческом городке. По рассказам Харрис, родители брали ее с собой на акции протеста, когда она была еще в коляске.
Когда Камале было семь лет, ее родители развелись — она вместе с младшей сестрой Майей (сейчас работает адвокатом, была вовлечена в избирательную кампанию) остались с матерью. Семья жила в небогатом афроамериканском районе, но Камала училась в школе в благополучном белом районе, так как в Калифорнии в 1960-х существовали программы «интеграции» чернокожих детей.
Спустя пять лет семья переехала в Канаду из Калифорнии: Шьямала получила должность исследователя в больнице, а также возможность преподавать в университете Макгилла. В Канаде Камала окончила школу, выучила французский язык и организовала свою первую «акцию протеста». В 13-летнем возрасте она вместе с сестрой
После школы Харрис возвращается в США и поступает в университет Говарда, считающийся традиционно афроамериканским. Там она изучала политологию и экономику и присоединилась к женскому афроамериканскому сообществу Alpha Kappa Alpha. После Камала защитила магистерскую диссертацию по юриспруденции в университете штата Калифорния.
«Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух чернокожих дочерей. Она знала, что наша новая родина воспринимает мою сестру Майю и меня как черных девочек, и она делала все, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми чернокожими женщинами», — приводит цитату из автобиографической книги, вышедшей в 2018 году,
Карьера
В 1990-х она была заместителем окружного прокурора в Аламиде, где заработала репутацию профессионала, занимаясь делами о бандитизме, торговле наркотиками и сексуальном насилии. В 2003 году Харрис выиграла выборы на должность окружного прокурора в Сан-Франциско, получив 56,5% голосов и став первой афроамериканкой на этом посту.
В 2010 году она становится генеральным прокурором Калифорнии. На этой должности, как сказано на
На активного прокурора обратили внимание и начали называть ее «восходящей звездой Демократической партии». В 2017 году никого не удивило, что она легко выиграла выборы, став членом Сената США.
После победы на выборах в Сенат журналисты часто
В Сенате США миссия Камалы осталась неизменной: с момента вступления в должность она представила и поддержала законодательство, направленное на повышение заработной платы трудящихся, реформирование системы уголовного правосудия, обеспечение права на здравоохранение для всех американцев, поддержку ветеранов и семей военных, расширение доступа к услугам по уходу за детьми для работающих родителей.
Политика
В конце прошлого года Камала Харрис объявила о своем участии в президентской гонке, но уже в начале 2020-го сняла свою кандидатуру, объяснив это недостаточной поддержкой избирателей. Вскоре женщина публично поддержала кандидатуру Джо Байдена.
Отбор кандидатов на пост вице-президента от Демократической партии продолжался несколько месяцев подряд и проходил в глубокой тайне. Сотрудники избирательного штаба изучали биографии возможных кандидатов, включая доступную финансовую и медицинскую информацию.
Последний пункт был важен: 77-летний Байден — самый возрастной президент США, избранный на первый срок. Возможность того, что вице-президенту предстоит в случае необходимости занять президентское кресло, сотрудники штаба демократического кандидата посчитали вполне реальной.
Новость о том, что Харрис будет вице-президентом, Джо Байден опубликовал в твиттере. На нее раздраженно отреагировал Дональд Трамп: «Это человек, который много, много раз говорил неправду, — сказал он на пресс-брифинге в Белом доме. — Она большой сторонник увеличения налогов, она хочет урезать финансирование наших вооруженных сил… Она выступает против добычи сланцевой нефти…»
Свою первую речь после избрания Камала Харрис посвятила своей матери и всем женщинам, которые борются за свои права и хотят, чтобы их голоса были услышаны: «Избранный президент Джо Байден обладает характером и смелостью, чтобы сломать один из самых существенных барьеров, существующих в нашей стране, и выбрать женщину и своего вице-президента». Также она добавила: «Пусть я и первая, но, уверена, не последняя».
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