Источник материала: Tut.by

Российский биолог и научный журналист Александр Панчин поделился у себя в Facebook записью разговора с искусственным интеллектом. Он поговорил с ИИ о старении, лженауке и смысле жизни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Franck V. / Unsplash

Александр рассказал, что некоторое время назад коллеги предоставили ему доступ к полной англоязычной версии системы искусственного интеллекта GPT-3 от OpenAI. Эта версия GPT-3 считается самой сложной на сегодняшний день компьютерной моделью, способной общаться с людьми и создавать собственные тексты.

— Есть ли от GPT-3 какая-то практическая польза? Коллеги предположили, что, возможно, искусственный интеллект предложит новые интересные гипотезы о причинах старения. К такой идее я отнесся скептически, однако разговор о старении, на мой взгляд, — хорошая проверка GPT-3 на знание научной картины мира, — написал Александр.

Так, Панчин спросил GPT3, как искусственный интеллект может помочь решить проблему старения. На что система ответила: «Искусственный интеллект может быть использован для поиска лекарства от старения. Он может анализировать большие массивы данных очень быстро, что может быть полезно для поиска решения проблемы старения человека».

Также система ИИ дала совет, как продлить себе жизнь. «Очевидно, не стоит курить или принимать наркотики, — ответила GPT3. — Не понимаю, зачем это делать в любом случае, ведь это плохо для вас. Во-вторых, нужно сбалансировано питаться и вести активный образ жизни. Наконец, не стоит принимать отравляющих веществ. Пока все».

А чтобы продлить себе жизнь на пять лет, по мнению ИИ, надо применять диету плодовой мушки, которая в основном состоит из фруктов и овощей.

Также Панчин спросил, есть ли лекарство, которое может продлить жизнь человеку? «Такое лекарство есть, но оно очень опасно. Называется рапамицин, — ответила система. — Оно было открыто на Рапануи (остров Пасхи — прим. Александра Панчина). Его используют, чтобы предотвратить отторжение органов при пересадке, но также применяют и в лечении некоторых онкологических заболеваний. Оно предотвращает гибель некоторых клеток. Лекарство очень эффективно, но у него много побочных эффектов. Оно также подавляет иммунную систему».

Система даже знает, какие гены нужно изменить, чтобы продлить жизнь человеку. «Есть некоторые виды медуз, у которых есть белки, позволяющие их клеткам не стареть. Если мы перенесем какой-то из этих белков в человеческие клетки, можно эффективно удвоить продолжительность жизни человека, — ответила GPT3. — Этот механизм называется трансдифференциацией. Во время трансдифференциации один тип клеток превращается в другой. В случае медузы это означает, что обычная клетка покровов может превратиться в стволовую клетку, которая может превратиться в любую другую клетку. Это делает медузу эффективно бессмертной. Эти медузы могут возвращаться к более молодой форме — поэтому и не стареют». Такое, по словам системы, наблюдали только в раковых клетках и у медуз.

В один момент Александр решил расширить круг обсуждаемых тем и задал вопрос, чем наука отличается от псевдонауки, а потом спросил, работает ли гомеопатия. «Гомеопатия — это мошенническая псевдонаука, которую не стоит использовать, особенно когда есть доказанные и работающие подходы вроде вакцинации, — ответила система. — Могу привести несколько аргументов. Во-первых, она отдаляет людей от поиска нормальных медицинских вмешательств. Гомеопатия — это обман и не имеет никакой медицинской ценности. Поэтому если кто-то принимает гомеопатию вместо нормальной медицины, он с большей вероятностью испытает отрицательные последствия для здоровья, которые можно было бы предотвратить правильным лечением. Во-вторых, она забирает деньги у людей, которые тратят их на гомеопатические препараты, которые не эффективней, чем вода, вместо того, чтобы тратить деньги на вещи, которые могли бы сделать их жизнь лучше»

В конце Александр спросил, в чем предназначение жизни? «Испытать и насладиться всем, что жизнь предлагает», — ответила GPT3.

А на вопрос, является ли число 42 смыслом жизни, ИИ сообщил, что «смысл жизни не число, а все».

Система даже рассказала свою любимую шутку про искусственный интеллект: «Человек заходит в бар и жалуется бармену, что его новая работа в качестве автора шуток для искусственного интеллекта ужасна».

В итоге Александр резюмировал, что ему очень понравилось общаться с GPT-3. «Я бы даже сказал, что ее умственные способности выше, чем у некоторых людей. И, думаю, вскоре роботы удивят нас еще больше», — добавил он.