Источник материала: Myfin

Почему в кризис богатые становятся еще богаче?

Извечный вопрос: почему богатые становятся богаче? Причем не только во времена кризисов. На это есть несколько вариантов ответов.

Во-первых, богатые люди уже имеют достаточный капитал, чтобы с комфортом переждать практически любой кризис. Такая «подушка безопасности» вселяет уверенность в дальнейших действиях, человек может мыслить шире и эффективнее.

Согласитесь, когда у вас есть возможность не работать 2-3 года и при этом ваш уровень жизни не снижается, у вас появляется широкое поле для маневра. За это «свободное время» можно выстроить стратегию дальнейших действий, освоить новую специальность или создать новый бизнес, найти новый источник дохода, да много чего можно сделать.

Во-вторых, богатые люди всегда имеют свободные средства на «счастливый случай». Особенно это актуально в кризис. Например, многие американцы предпочитают покупать дома именно в период кризисов и за наличные. В такие моменты можно найти отличные варианты по цене в 2-3 раза ниже рыночной. Кризис рано или поздно проходит, и стоимость недвижимости восстанавливается. У кого денег больше, тот покупает разорившийся бизнес, оборудование, технологии, недвижимость и прочее заметно ниже реальной стоимости. И так в каждый кризис.

В-третьих, богатые люди не делают ставку на одну лошадь. Как правило, у них несколько независимых источников дохода. Что-то работает лучше, что-то хуже, что-то в убытке, а что-то дает бешеную прибыль. Такой подход позволяет уверенно стоять на ногах в любые кризисы. Возьмем, к примеру, компанию Amazon, которая в период кризиса показывает невероятный рост. А вы знаете, что помимо онлайн-торговли, Amazon ведет еще 24 бизнеса в самых разных отраслях? Вот пример, какие результаты дает диверсификация источников дохода.

Это только несколько причин того, почему богатые в кризис становятся еще богаче.

Какие выводы из всего вышесказанного можно сделать и чему можно у них поучиться?

Создавайте подушку безопасности на «тяжелые времена» и регулярно ее пополняйте. Всегда держите некоторую сумму свободных денег для «удачного случая». Создайте для себя несколько независимых источников дохода.

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