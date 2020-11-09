В Барановичах в воинской части произошла вспышка газовоздушной смеси, пострадал мужчина

На территории одной из частей Барановичского гарнизона 9 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Воинская часть, где произошел инцидент. Фото: intex-press.by.

По информации военного ведомства, инцидент произошел «из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности».

«В результате работник ООО «ЭкоПромОйл», мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени. Специалист госпитализирован, его жизни ничто не угрожает», — отметили в Минобороны.

Барановичское издание Intex-press со ссылкой на читателя сообщает, что примерно в 14.20 (по другим данным в 11.45) 9 ноября «что-то взорвалось на нефтебазе (вероятно, речь о базе склада горючего Минобороны в Барановичах. — БелаПАН.), родственники не могут дозвониться до некоторых людей, кого-то увезли с ожогами».

В Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи изданию подтвердили, что работники скорой помощи забрали одного человека «с травмой головы и ожогами».