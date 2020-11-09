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В Барановичах в воинской части произошла вспышка газовоздушной смеси, пострадал мужчина
Источник материала: Навiны
На территории одной из частей Барановичского гарнизона 9 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По информации военного ведомства, инцидент произошел «из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности».
«В результате работник ООО «ЭкоПромОйл», мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени. Специалист госпитализирован, его жизни ничто не угрожает», — отметили в Минобороны.
Барановичское издание
В Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи изданию подтвердили, что работники скорой помощи забрали одного человека «с травмой головы и ожогами».
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На территории одной из частей Барановичского гарнизона 9 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба...
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