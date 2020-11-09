ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах в воинской части произошла вспышка газовоздушной смеси, пострадал мужчина

09.11.2020 17:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На территории одной из частей Барановичского гарнизона 9 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В Барановичах в воинской части произошла вспышка газовоздушной смеси, пострадал мужчина
Воинская часть, где произошел инцидент. Фото: intex-press.by.

По информации военного ведомства, инцидент произошел «из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности».

«В результате работник ООО «ЭкоПромОйл», мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени. Специалист госпитализирован, его жизни ничто не угрожает», — отметили в Минобороны.

Барановичское издание Intex-press со ссылкой на читателя сообщает, что примерно в 14.20 (по другим данным в 11.45) 9 ноября «что-то взорвалось на нефтебазе (вероятно, речь о базе склада горючего Минобороны в Барановичах. — БелаПАН.), родственники не могут дозвониться до некоторых людей, кого-то увезли с ожогами».

В Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи изданию подтвердили, что работники скорой помощи забрали одного человека «с травмой головы и ожогами».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории одной из частей Барановичского гарнизона 9 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бета-версия мобильной HarmonyOS выйдет в декабре. Но только для разработчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика