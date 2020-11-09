Головченко: на Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения

На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 9 ноября в Минске на первом заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, сообщила пресс-служба правительства.



Роман Головченко. Фото: ОНТ.

«Нам следует обеспечить выдвижение для участия в собрании наиболее достойных кандидатур, приглашение конструктивных зарубежных гостей, а также лидеров партий и общественных объединений. На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Республику Беларусь сильней», — сказал Головченко.

Чиновник заявил, что подготовка к форуму должна идти без лишней бюрократии. Оргкомитету нужно подготовить предложения по дате, порядку проведения собрания, числу его участников, а также по вопросам, которые планируется вынести на обсуждение.

«Важнейшим моментом, который необходимо объективно учитывать, является и санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране. Необходимо выработать оптимальное решение, которое позволит провести это мероприятие без риска для здоровья граждан», — заявил Головченко.

По его мнению, проведение Всебелорусского народного собрания является «особо значимой для страны формой народовластия». «Именно на этой площадке наиболее полно реализуется конституционное право граждан нашей страны участвовать в обсуждении государственной и общественной жизни. Это действительно важное событие, которое во многом определит стратегические направления социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку», — считает чиновник.

27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что оно должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны. «Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат — так и будет», — заявил он.