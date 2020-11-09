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Крупная нарколаборатория найдена в Минском районе – видео

09.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По подозрению в производстве и распространении психотропа был задержан 25-летний житель Минска. В его квартире нашли специальное оборудование, а также 18 канистр с прекурсорами и более килограмма готового пара-метилэфедрона.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сейчас он находится в ИВС.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Минском районе крупную нарколабораторию. Смотрите на видео кадры, снятые оперативниками.
 
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