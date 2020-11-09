|
Крупная нарколаборатория найдена в Минском районе – видео
09.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По подозрению в производстве и распространении психотропа был задержан 25-летний житель Минска. В его квартире нашли специальное оборудование, а также 18 канистр с прекурсорами и более килограмма готового пара-метилэфедрона.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сейчас он находится в ИВС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Минском районе крупную нарколабораторию. Смотрите на видео кадры, снятые оперативниками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)