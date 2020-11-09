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Ее зовут Екатерина, она работает тестировщиком. Названы типичные черты женщин из IT

09.11.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На базе опроса, в котором приняли участие 455 девушек из более чем 170 российских и международных IT-компаний, получилось создать усредненный портрет женщины, занятой в технологической сфере. Опрос проводился компанией КРОК и движением Women In Tech.

Оказалось, что «усредненную айтишницу» зовут Екатерина, она работает инженером-тестировщиком и получила высшее техническое образование, передает Ferra.ru. Чаще женщины выбирают профессию в IT из-за перспективности сферы и высокой оплаты труда (38%). Кроме того, большинство опрошенных считает, что обучение в вузе внесло наибольший вклад в их профессиональное развитие.

Достаточно часто (в 56%) опрошенные сталкивались с предрассудком, что «технологии не для девушек». Менее половины — 40% — рассказали о возможной дискриминации по половому признаку: когда предпочтение при приеме на работу отдавали мужчине.

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На базе опроса, в котором приняли участие 455 девушек из более чем 170 российских и международных IT-компаний, получилось создать усредненный портрет женщины, занятой...
 
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