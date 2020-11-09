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Ее зовут Екатерина, она работает тестировщиком. Названы типичные черты женщин из IT
Источник материала: Onliner
На базе опроса, в котором приняли участие 455 девушек из более чем 170 российских и международных IT-компаний, получилось создать усредненный портрет женщины, занятой в технологической сфере. Опрос проводился компанией КРОК и движением Women In Tech.
Оказалось, что «усредненную айтишницу» зовут Екатерина, она работает инженером-тестировщиком и получила высшее техническое образование,
Достаточно часто (в 56%) опрошенные сталкивались с предрассудком, что «технологии не для девушек». Менее половины — 40% — рассказали о возможной дискриминации по половому признаку: когда предпочтение при приеме на работу отдавали мужчине.
уличная, направленная, Wi-Fi 2.4 ГГц/2G/3G/4G, 14.5 dBi, разъем N-type
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На базе опроса, в котором приняли участие 455 девушек из более чем 170 российских и международных IT-компаний, получилось создать усредненный портрет женщины, занятой...
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