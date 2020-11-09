Ее зовут Екатерина, она работает тестировщиком. Названы типичные черты женщин из IT

Источник материала: Onliner

На базе опроса, в котором приняли участие 455 девушек из более чем 170 российских и международных IT-компаний, получилось создать усредненный портрет женщины, занятой в технологической сфере. Опрос проводился компанией КРОК и движением Women In Tech.

Оказалось, что «усредненную айтишницу» зовут Екатерина, она работает инженером-тестировщиком и получила высшее техническое образование, передает Ferra.ru. Чаще женщины выбирают профессию в IT из-за перспективности сферы и высокой оплаты труда (38%). Кроме того, большинство опрошенных считает, что обучение в вузе внесло наибольший вклад в их профессиональное развитие.

Достаточно часто (в 56%) опрошенные сталкивались с предрассудком, что «технологии не для девушек». Менее половины — 40% — рассказали о возможной дискриминации по половому признаку: когда предпочтение при приеме на работу отдавали мужчине.