СК завершил расследование дела по наезду на сотрудника милиции 10 августа

Источник материала: Onliner

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который совершил наезд автомобилем на сотрудника милиции 10 августа этого года.

Пресс-служба СК сообщает: «По данным следствия, вечером 10 августа текущего года 25-летний мужчина двигался на автомобиле Audi по улице Царюка города Барановичи. В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника милиции, выполнявшего обязанности по охране общественного порядка, водитель умышленно совершил на него наезд и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан».

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 364 («Применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности») Уголовного кодекса Беларуси. Водителю грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в связи с чем к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Напомним, благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил.