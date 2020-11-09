Генпрокуратура РБ направила в суды более 100 уголовных дел в связи с акциями протеста

Источник материала: АФН

Генпрокуратура РБ направила в суды более 100 уголовных дел, сообщил сегодня представитель генпрокуратуры.

Он отметил, что все эти дела связаны с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях, сопротивлением, насилием и угрозой его применения в отношении сотрудников ОВД, хулиганства, а также возмещении ущерба, причиненного государственному имуществу противоправными действиями.

По 16 делам суды уже вынесли приговоры, согласно которым обвиняемые приговорены к лишению или ограничению свободы с направлением или без направления в исправительные учреждения, а также крупным штрафам.