Марш пенсионеров в Минске прошел почти без задержаний

Источник материала: АФН

Сегодня столичные пенсионеры прошли 6-м по счет маршем Мудрости от площади Независимости до площади Якуба Коласа.

По ходу движения к ним присоединялись студенты и новые участники. В итоге с нескольких сотен число участников марша к площади Победы выросло до пары тысяч.

После вчерашнего хапуна сегодня акция протеста почти обошлась без задержаний. В конце марша пенсионеров была задержана одна студентка.