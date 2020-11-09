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Марш пенсионеров в Минске прошел почти без задержаний
Источник материала: АФН
Сегодня столичные пенсионеры прошли 6-м по счет маршем Мудрости от площади Независимости до площади Якуба Коласа.
По ходу движения к ним присоединялись студенты и новые участники. В итоге с нескольких сотен число участников марша к площади Победы выросло до пары тысяч.
После вчерашнего хапуна сегодня акция протеста почти обошлась без задержаний. В конце марша пенсионеров была задержана одна студентка.
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Сегодня столичные пенсионеры прошли 6-м по счет маршем Мудрости от площади Независимости до площади Якуба Коласа.
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