







Более того, по 16 делам уже есть приговоры: люди осуждены на лишение или ограничение («химия» и «домашняя химия») свободы. Присуждены и крупные штрафы.





Также гособвинители потребовали возместить ущерб госпредприятиям. По большинству дел он возмещен добровольно еще на стадии предварительного расследования.