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Конвейер: генпрокуратура склепала и передала в суд более 100 дел о "массовых беспорядках"

09.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Беларуси сообщает, что направила в суды более ста уголовных дел о "массовых беспорядках" и участии граждан в "несанкционированных акциях", "сопротивлении милиции" и т. п.



Более того, по 16 делам уже есть приговоры: люди осуждены на лишение или ограничение («химия» и «домашняя химия») свободы. Присуждены и крупные штрафы.

Также гособвинители потребовали возместить ущерб госпредприятиям. По большинству дел он возмещен добровольно еще на стадии предварительного расследования.
 
 
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Генпрокуратура Беларуси сообщает, что направила в суды более ста уголовных дел о "массовых беспорядках" и участии граждан в "несанкционированных акциях",...
 
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