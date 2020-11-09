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"С..а, сколько ты еще будешь ходить!" В Гомеле судили 73-летнюю учительницу

09.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Гомеля 9 ноября рассматривал дело 73-летней Евы Быковской. По версии милиции, она участвовала в несанкционированном шествии

25 октября в Гомеле на акцию протеста в центре города собралось несколько десятков человек. Они не держали ни флагов, ни плакатов. Однако милиция и ОМОН начали задерживать людей. Задержали и 73-летнюю пенсионерку Еву Быковскую, бывшую учительницу, пишет «Радыё Свабода».

Сотрудники ОМОН, по словам Евы Романовны, крайне грубо обращались с ней.

«Ругались и матом, и оскорбляли всячески, кричали: «С.ка, сколько ты еще будешь ходить?!». Один омоновец кричал, что «у меня отец полицай». Это очень обидно, потому что мой отец воевал против нацистов и дошел до Берлина. Я была вынуждена потом обратиться к психологу, со мной в жизни никто так не обходился!» — рассказала пенсионерка.

У нее отобрали мобильный телефон и до сих пор не вернули.

Судья Сергей Карманович отправил дело на доработку.
 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Центрального района Гомеля 9 ноября рассматривал дело 73-летней Евы Быковской. По версии милиции, она участвовала в несанкционированном шествии
 
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