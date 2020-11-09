Исторический момент: в Беларуси запустили первую атомную электростанцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси запустили первую атомную электростанцию – проект, который появился благодаря российским специалистам. БелАЭС должна была не просто обеспечить электроэнергией всю республику, ее собирались продавать соседям. Но страны Балтии белорусское электричество бойкотировали, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.



От белорусской АЭС до Вильнюса ближе, чем до Минска. Но когда выбирали точку для строительства станции, смотрели не только на политическую карту Европы. В первую очередь учитывали безопасность места. Рассматривали 15 различных площадок. Именно возле города Островец нашли лучшую. Грунт здесь максимально подходит для строительства атомной станции.



Восемь лет назад Александр Лукашенко закладывал капсулу с посланием будущим поколениям. Символично, что торжественный запуск атомной станции назначили на 7 ноября. Теперь это исторический день для независимой Беларуси. АЭС должна революционно изменить энергосистему страны.

«Наша страна сегодня становится ядерной державой. Это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. У нас есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект, который будет служить очень долго», – сказал Лукашенко.

БелАЭС помогали строить российские специалисты. Россияне же помогут в ее эксплуатации. Кредит на возведение объекта дала тоже Москва.



Белорусская атомная станция построена по российскому проекту «АЭС-2006». Мощность двух энергоблоков – 2400 мегаватт. Именно такая конфигурация является самой безопасной. Станция имеет четырехступенчатую систему защиты, которая предотвращает возможный выход радиации в окружающую среду. Замкнутая система охлаждения исключает загрязнение рек и озер. Усиленная оболочка объекта способна выдержать ураган, землетрясение и даже падение самолета. АЭС в Островце будет вырабатывать около 40% всей электроэнергии, которую потребляют в Беларуси. Атомная станция соответствует всем международным нормам.

«Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает проверки. В этом отношении является образцово-показательной страной. Далеко не все страны приглашают к себе проверки МАГАТЭ», – отметил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Крупным покупателем электроэнергии белорусской АЭС могла бы стать Литва. Но официальный Вильнюс категорически против. Для литовских властей станция – угроза национальной безопасности.



«В начале 2000-х требование закрыть свои атомные станции было предъявлено трем кандидатам на членство в ЕС – Болгарии, Словакии и Литве. Болгарии и Словакии удалось обойти это требование. Литовское руководство на это согласилось. В результате в одночасье Литва из энергоизбыточной страны превратилась в энергодефицитную. Мне кажется, что успешная реализация белорусского проекта как раз напоминает им об этом провале», – сказал председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Республики Беларусь Андрей Савиных.



Литовцами движет зависть и конкуренция. Об этом заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер предложил руководству соседнего государства вернуться к нормальным отношениям.

«Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают», – заявил Лукашенко.

Несмотря на позицию соседей, и внутри Беларуси настолько большая потребность в электроэнергии, что Александр Лукашенко уже всерьез говорит о строительстве еще одной АЭС.

«Не знаю, получится или нет, но моя мечта – чтобы мы с россиянами построили еще одну станцию. Пока мы ее начнем строить, белорусы смогут убедиться, что мы сотворило чудо», – сказал президент Беларуси.

Первый энергоблок выйдет на промышленную эксплуатацию в начале следующего года. Запуск АЭС позволит Беларуси сократить потребление природного газа. Экономия должна составить полмиллиарда долларов ежегодно.



Накануне завершения строительства АЭС белорусские власти ввели льготы для тех, кто хочет отапливать дома не газом, а электричеством. 16 тысяч семей только в этом году решили присоединиться к госпрограмме. Житель пригорода Минска Алексей Голован – один из них.

«За месяц, учитывая тариф 8 копеек, можно посчитать, это в районе 41 рубля. В долларах, если взять – в районе 20 долларов. Чтобы установить газовый котел надо проходить определенные инстанции. С электрокотлом такого делать не нужно», – поделился житель деревни Чуденичи Алексей Голован.

Пока станция строилась, в белорусских вузах уже готовили для нее будущих сотрудников. Персонал АЭС живет в основном в Островце. Теперь это настоящий город атомщиков . Его население за несколько лет увеличилось с восьми до двенадцати тысяч человек.

«Там сейчас строится огромный бассейн, будет большой спорткомплекс. Город растет, развивается, и мы сами хотим сюда что-то привносить, вкладывать. Хочется здесь жить и делать счастливыми детей», – отметила жительница Островца Анна Василенко.

Эксперты Белорусского института стратегических исследований рассчитывают, что наличие собственной АЭС даст стране дополнительно 5-6% к ВВП ежегодно. Объект, который не только вырабатывает электричество, но и дает энергию для развития.