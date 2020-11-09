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Названа самая матерящаяся актриса в кино
Источник материала: Tut.by
Эмили Блант стала самой матерящейся актрисой в кино. На втором месте рейтинга — Дженнифер Лоуренс, на третьем — Лесли Манн. Такие данные представлены в
Анализ трех с половиной тысяч киносценариев показал, что лидером по количеству ругательств на экране стала Эмили Блант. Она неприлично выражалась 81 раз. На первом месте актриса оказалась в первую очередь из-за фильма «Девушка в поезде»: за 112 минут картины она ругается 33 раза. Какие еще картины анализировали авторы исследования, не уточняется.
Второй по количеству ругательств в кадре стала Дженнифер Лоуренс, на третьем месте — Лесли Манн.
Топ-10 самых матерящихся актрис выглядит так:
BuzzBingo создавал такой же рейтинг для актеров-мужчин. Первое место в нем занял Джон Хилл. Примечательно, что он ругался намного больше, чем лидер женского рейтинга, — 376 раз против 81. Также среди матерщинников значились Леонардо ДиКаприо и Сэмюэл Л. Джексон.
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Эмили Блант стала самой матерящейся актрисой в кино. На втором месте рейтинга - Дженнифер Лоуренс, на третьем - Лесли Манн. Такие данные исходят из исследования...
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