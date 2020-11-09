Названа самая матерящаяся актриса в кино

Источник материала: Tut.by

Эмили Блант стала самой матерящейся актрисой в кино. На втором месте рейтинга — Дженнифер Лоуренс, на третьем — Лесли Манн. Такие данные представлены в исследовании сайта BuzzBingo , который проанализировал три с половиной тысячи киносценариев.



Эмили Блант. Фото: instagram.com/_emily_blunt_

Анализ трех с половиной тысяч киносценариев показал, что лидером по количеству ругательств на экране стала Эмили Блант. Она неприлично выражалась 81 раз. На первом месте актриса оказалась в первую очередь из-за фильма «Девушка в поезде»: за 112 минут картины она ругается 33 раза. Какие еще картины анализировали авторы исследования, не уточняется.

Второй по количеству ругательств в кадре стала Дженнифер Лоуренс, на третьем месте — Лесли Манн.

Топ-10 самых матерящихся актрис выглядит так:

Эмили Блант

Дженнифер Лоуренс

Лесли Манн

Фрэнсис МакДорманд

Вайнона Райдер

Жюли Дельпи

Мила Кунис

Кристен Уиг

Дженнифер Лопес

Бел Паули

BuzzBingo создавал такой же рейтинг для актеров-мужчин. Первое место в нем занял Джон Хилл. Примечательно, что он ругался намного больше, чем лидер женского рейтинга, — 376 раз против 81. Также среди матерщинников значились Леонардо ДиКаприо и Сэмюэл Л. Джексон.

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