ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа самая матерящаяся актриса в кино

09.11.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эмили Блант стала самой матерящейся актрисой в кино. На втором месте рейтинга — Дженнифер Лоуренс, на третьем — Лесли Манн. Такие данные представлены в исследовании сайта BuzzBingo, который проанализировал три с половиной тысячи киносценариев.


Эмили Блант. Фото: instagram.com/_emily_blunt_

Анализ трех с половиной тысяч киносценариев показал, что лидером по количеству ругательств на экране стала Эмили Блант. Она неприлично выражалась 81 раз. На первом месте актриса оказалась в первую очередь из-за фильма «Девушка в поезде»: за 112 минут картины она ругается 33 раза. Какие еще картины анализировали авторы исследования, не уточняется.

Второй по количеству ругательств в кадре стала Дженнифер Лоуренс, на третьем месте — Лесли Манн.

Топ-10 самых матерящихся актрис выглядит так:

  • Эмили Блант
  • Дженнифер Лоуренс
  • Лесли Манн
  • Фрэнсис МакДорманд
  • Вайнона Райдер
  • Жюли Дельпи
  • Мила Кунис
  • Кристен Уиг
  • Дженнифер Лопес
  • Бел Паули

BuzzBingo создавал такой же рейтинг для актеров-мужчин. Первое место в нем занял Джон Хилл. Примечательно, что он ругался намного больше, чем лидер женского рейтинга, — 376 раз против 81. Также среди матерщинников значились Леонардо ДиКаприо и Сэмюэл Л. Джексон.

Читайте также
Названы самые неудачные проекты Netflix
Устали от телека? Вот семь шоу на YouTube, которые смотрят миллионы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эмили Блант стала самой матерящейся актрисой в кино. На втором месте рейтинга - Дженнифер Лоуренс, на третьем - Лесли Манн. Такие данные исходят из исследования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко: на Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика