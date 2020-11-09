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В Австралии нашли два новых вида млекопитающих
Источник материала: Tut.by
В Австралии ученые нашли два новых вида млекопитающих. Об этом
Две новые разновидности гигантского летучего кускуса (большого летающего опоссума) были обнаружены после того, как австралийские ученые решили провести тесты ДНК. Теперь науке известны три вида таких животных.
Долгое время считалось, что более крупный летучий кускус, сумчатое животное размером с опоссума, способное парить в воздухе на расстояние до 100 метров, не делится на виды. Но анализ ДНК доказал, что это не так.
Используя генетические тесты из образцов тканей, взятых у разных особей, найденных в районах Квинсленда, а также у музейных образцов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК кускусов.
Напомним, что разрушительные лесные пожары в восточной Австралии привели к значительному сокращению среды обитания животных. Поэтому открытие сразу двух новых видов — важный шаг. Австралийские ученые подчеркивают, что страна должна приложить усилия для сохранения популяции этого животного.
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Их обнаружили благодаря тесту ДНК.
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