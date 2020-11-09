В Австралии нашли два новых вида млекопитающих

Источник материала: Tut.by

В Австралии ученые нашли два новых вида млекопитающих. Об этом сообщает The West Australian.

two new greater glider species have been discovered in australia! it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3 — freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020

Две новые разновидности гигантского летучего кускуса (большого летающего опоссума) были обнаружены после того, как австралийские ученые решили провести тесты ДНК. Теперь науке известны три вида таких животных.

Долгое время считалось, что более крупный летучий кускус, сумчатое животное размером с опоссума, способное парить в воздухе на расстояние до 100 метров, не делится на виды. Но анализ ДНК доказал, что это не так.

Используя генетические тесты из образцов тканей, взятых у разных особей, найденных в районах Квинсленда, а также у музейных образцов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК кускусов.

Напомним, что разрушительные лесные пожары в восточной Австралии привели к значительному сокращению среды обитания животных. Поэтому открытие сразу двух новых видов — важный шаг. Австралийские ученые подчеркивают, что страна должна приложить усилия для сохранения популяции этого животного.