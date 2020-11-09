ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австралии нашли два новых вида млекопитающих

09.11.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Австралии ученые нашли два новых вида млекопитающих. Об этом сообщает The West Australian.

Две новые разновидности гигантского летучего кускуса (большого летающего опоссума) были обнаружены после того, как австралийские ученые решили провести тесты ДНК. Теперь науке известны три вида таких животных.

Долгое время считалось, что более крупный летучий кускус, сумчатое животное размером с опоссума, способное парить в воздухе на расстояние до 100 метров, не делится на виды. Но анализ ДНК доказал, что это не так.

Используя генетические тесты из образцов тканей, взятых у разных особей, найденных в районах Квинсленда, а также у музейных образцов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК кускусов.

Напомним, что разрушительные лесные пожары в восточной Австралии привели к значительному сокращению среды обитания животных. Поэтому открытие сразу двух новых видов — важный шаг. Австралийские ученые подчеркивают, что страна должна приложить усилия для сохранения популяции этого животного.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их обнаружили благодаря тесту ДНК.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мария Колесникова рассказала, какие бандиты похитили ее и как угрожали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика