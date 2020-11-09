Геймерам и офисным работникам: как выбрать клавиатуру для компьютера

Источник материала: Tut.by



В поиске новой клавиатуры неподготовленный потребитель часто недоумевает, почему разные модели отличаются в цене в десятки раз. Любой эксперт в области техники пояснит, что на стоимость влияют особенности конструкции, тип подключения и назначение девайса. Редакция TAM.BY разобралась, как выбрать клавиатуру для компьютера, и делится самым важным.

Содержание:

Конструкция



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Компьютерные магазины Минска предлагают клавиатуры механические и мембранные, которые отличаются скоростью отклика клавиш, их громкостью и необходимой силой нажатия.

В большинстве ноутбуков встроена мембранная клавиатура, отличительная черта которой — расположение клавишных контактов под мембраной-подложкой. Клавиши сидят низко, требуют достаточно большого усилия при нажатии, время отклика достаточно большое. Мембрана оптимальна для офисной работы, потому что тихая.

Механическая клавиатура отличается сравнительно быстрым откликом, клавиши срабатывают в середине хода, с отчетливым щелчком. Есть модели с подсветкой и изогнутым эргономичным корпусом. Благодаря быстрому отклику и чувствительности механика подходит для киберспортсменов и геймеров. Из минусов можно отметить шумность.

Тип подключения



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Клавиатура может быть с проводным и беспроводным типами подключения — собственно, различия заложены в названии. Очевидное преимущество беспроводной клавиатуры — удобство: пользователь «не привязан» к ПК и может расположить устройство в любой части комнаты. Однако время отклика больше, что в киберспорте критично. Беспроводная клавиатура требует питания от пальчиковых батареек, некоторые флагманские модели работают от аккумуляторов.

Проводная модель не зависает и отличается мгновенным откликом. Единственный недостаток — наличие провода, что кажется неудобным и ограничивает варианты расположения на столе и за его пределами. Если вы не знаете, как выбрать клавиатуру для компьютера, но часто играете в игры, то оптимальным решением будет проводная модель.

Сфера применения



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Офисная клавиатура. По сути это — строгий прямоугольный девайс с Num-блоком, но без каких-либо наворотов. Встречаются современные модели с подставками для кистей рук, возможностью менять угол наклона, подсветкой (удобно для фрилансеров и студентов, работающих по ночам). Такого набора функций вполне хватает для работы в офисе или дома.

Игровая клавиатура. Как выбрать клавиатуру для компьютера поклоннику виртуальной реальности? Здесь все намного интереснее. Первое — игровые модели оснащены цветовым и тактильным выделением клавиш WASD, второе — имеется запись на отдельную кнопку макроса (так называемый бинд — комбинацию клавиш, которые «привязывают» наиболее часто применяемые умения персонажа). Третье — эргономично плавные изгибы корпуса, возможность менять угол наклона, подставки для запястий. Четвертое — подсветка, повышающая комфорт игры на протяжении долгих часов, даже в ночное время.

Клавиатура для гаджетов



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Клавиатуру для смартфонов и планшетных ПК выделяют в отдельную категорию. Девайс сопрягается с гаджетом через USB, Bluetooth или Wi-Fi, вместо цифрового Num-блока имеется тачпад. В зависимости от модели клавиатура может управлять от одного нескольких устройств и даже ТВ-приставками. Как правило, устройство комплектуется специальной подставкой для смартфона или планшета.

Решая, как выбрать клавиатуру для компьютера, в первую очередь стоит задуматься о том, где и как она будет использована. Для офисной работы подойдут мембранные беспроводные модели, для игр — проводные механические с улучшенной эргономикой. Но главное, чтобы пользователю было удобно, а это решается только после теста клавиатур нескольких типов и конфигураций.