|
Геймерам и офисным работникам: как выбрать клавиатуру для компьютера
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Конструкция
В большинстве ноутбуков встроена мембранная клавиатура, отличительная черта которой — расположение клавишных контактов под мембраной-подложкой. Клавиши сидят низко, требуют достаточно большого усилия при нажатии, время отклика достаточно большое. Мембрана оптимальна для офисной работы, потому что тихая.
Механическая клавиатура отличается сравнительно быстрым откликом, клавиши срабатывают в середине хода, с отчетливым щелчком. Есть модели с подсветкой и изогнутым эргономичным корпусом. Благодаря быстрому отклику и чувствительности механика подходит для киберспортсменов и геймеров. Из минусов можно отметить шумность.
Тип подключения
Клавиатура может быть с проводным и беспроводным типами подключения — собственно, различия заложены в названии. Очевидное преимущество беспроводной клавиатуры — удобство: пользователь «не привязан» к ПК и может расположить устройство в любой части комнаты. Однако время отклика больше, что в киберспорте критично. Беспроводная клавиатура требует питания от пальчиковых батареек, некоторые флагманские модели работают от аккумуляторов.
Проводная модель не зависает и отличается мгновенным откликом. Единственный недостаток — наличие провода, что кажется неудобным и ограничивает варианты расположения на столе и за его пределами. Если вы не знаете, как выбрать клавиатуру для компьютера, но часто играете в игры, то оптимальным решением будет проводная модель.
Сфера применения
Клавиатура для гаджетов
Клавиатуру для смартфонов и планшетных ПК выделяют в отдельную категорию. Девайс сопрягается с гаджетом через USB, Bluetooth или Wi-Fi, вместо цифрового Num-блока имеется тачпад. В зависимости от модели клавиатура может управлять от одного нескольких устройств и даже ТВ-приставками. Как правило, устройство комплектуется специальной подставкой для смартфона или планшета.
Решая, как выбрать клавиатуру для компьютера, в первую очередь стоит задуматься о том, где и как она будет использована. Для офисной работы подойдут мембранные беспроводные модели, для игр — проводные механические с улучшенной эргономикой. Но главное, чтобы пользователю было удобно, а это решается только после теста клавиатур нескольких типов и конфигураций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)