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Хазин: Байдена не поздравили не только Путин и Си Цзиньпин

09.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Хазин: Байдена пока не поздравили не только Путин и Си Цзинпин

Ситуация, которая сложилась в США, свидетельствует о том, что мир находится на пороге "грандиозного шухера", считает известный экономист Михаил Хазин. По его мнению, победа демократов не совсем очевидна, и в ближайшее время многое может быть переиначено: процесс только набирает обороты.

"Байдена пока не поздравили не только Путин и Си Цзиньпин, его не поздравили даже поляки и венгры. У Трампа есть свое преимущество: за него спецслужбы, за него "белая" провинция, есть еще Американская стрелковая ассоциация, дальнобойщики и Верховный суд. Поэтому чем закончится все это противостояние, пока совершенно непонятно", – рассуждает эксперт. 

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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Напомним, в субботу 7 ноября американские СМИ объявили, что Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы Белого дома. После этого кандидат в президенты объявил о своей победе. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Сообщается, что он планирует устроить митинги в пользу пересчета голосов, однако советник штаба пока еще действующего президента эту информацию не подтвердил.

В то же время, члены Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп, разделились на тех, кто признал победу кандидата от демократов Джо Байдена, и тех, кто поддерживает действующего президента в его стремлении доказать мошенничество во время выборов. В прессе также появилась информация, что Переходный консультативный совет рекомендовал Дональду Трампу незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти победившему на выборах кандидату в президенты Джо Байдену.

Фрагмент программы на радио "Говорит Москва" с участием известного экономиста, публициста Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Джо Байдена с победой на президентских выборах в США не поздравили даже поляки и венгры, поэтому пока непонятно, чем закончится вся эта история, считает известный...
 
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