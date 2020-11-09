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Появился слух о ЧП на белорусской АЭС. А что по официальной версии?

09.11.2020 19:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner поступило сообщение от человека, который представился работником Белорусской АЭС. Он заявил о выходе из строя трансформаторов напряжения, что якобы вызвало остановку турбины, после чего выработка электроэнергии прекратилась. Мы обратились в Министерство энергетики за комментарием. Руководство ведомства не стало отвечать на наши вопросы напрямую, однако позже комментарий был размещен на сайте minenergo.gov.by. В сообщении говорится о том, что на станции выявлена необходимость замены отдельного оборудования. Приводим ответ в полном объеме.

— На поступающие вопросы по поводу работы первого энергоблока Белорусской АЭС информируем. На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск». Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

 
 
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В редакцию Onliner поступило сообщение от человека, который представился работником Белорусской АЭС. Он заявил о выходе из строя трансформаторов напряжения, что...
 
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