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Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2021 году

09.11.2020 19:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте Совета министров появилось долгожданное постановление — о переносе рабочих дней в следующем году. Согласно документу, будут перенесены только два дня: вместо пятницы 8 января мы будем работать в субботу 16-го, а вместо понедельника 10 мая — в субботу 15 мая.

Правительство постановило предоставить право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Сколько «лишних» дней отдохнем? В 2021-м в Беларуси только четыре праздника выпадут на будни: Новый год выпадет на пятницу — 1 января отдыхаем. 2 января «съест» суббота. Православное Рождество (7 января) попадает на четверг, 8 марта — на понедельник. 8 января, по решению правительства, отдохнем, но придется поработать в субботу 16-го. Вторник 11 мая тоже будем отдыхать: Радуница (за понедельник 10 мая будем отрабатывать 15-го). Целый ряд праздничных дней выпадет на выходные: 1 мая и 3 июля на субботу, 9 мая, 7 ноября и 25 декабря — на воскресенье.

Таким образом, в следующем году нас ждет только четыре дополнительных выходных в году. Шесть государственных праздников выпадут на субботу и воскресенье.

Тем временем в соседней России в общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. С учетом перенесенного выходного на 31 декабря у россиян будет 15 дополнительных выходных в году.

 
 
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Сегодня на сайте Совета министров появилось долгожданное постановление — о переносе рабочих дней в следующем году. Согласно документу, будут перенесены только...
 
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