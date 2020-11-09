|
Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2021 году
Источник материала: Onliner
Сегодня на сайте Совета министров появилось долгожданное постановление — о переносе рабочих дней в следующем году. Согласно
Правительство постановило предоставить право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
Сколько «лишних» дней отдохнем? В 2021-м в Беларуси только
Таким образом, в следующем году нас ждет только четыре дополнительных выходных в году. Шесть государственных праздников выпадут на субботу и воскресенье.
Тем временем в соседней России в общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. С учетом перенесенного выходного на 31 декабря у россиян будет 15 дополнительных выходных в году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на сайте Совета министров появилось долгожданное постановление — о переносе рабочих дней в следующем году. Согласно документу, будут перенесены только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)