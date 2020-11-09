Музыканту Павлу Аракеляну дали 15 суток (обновлено)

Источник материала: Onliner

7 ноября, в субботу, сестра и друзья музыканта группы «Крамбамбуля» сообщили в соцсетях, что Павел задержан. Это произошло после концерта в Малиновке. Сегодня стало известно, что суд назначил Павлу Аракеляну 15 суток административного ареста.

— Вытащили из машины, посадили в серый бус и увезли, — пишут знакомые музыканта.





— Подробностей пока нет. Ищем, — сообщила в Facebook сестра Аракеляна.

Через некоторое время стало известно, что музыканта отвезли в Московское РУВД.

Кроме Аракеляна, после дворовых концертов также задержали поэта Павла Горбача и его девушку, музыкантов группы Recha.





Павел Аракелян — известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля». Во время протестов Павел часто выступал в минских дворах. А в мае он дал онлайн-концерт вместе со своей группой «Аутсайдеры» на Onliner. Можете посмотреть, как это было.

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Сегодня стало известно, что суд назначил Павлу Аракеляну 15 суток административного ареста.

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