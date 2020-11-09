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На «Гродно Азоте» не работают уже два цеха. На предприятии пояснили, в чем причина
Источник материала: Tut.by
На «Гродно Азоте» остановили второй цех — «Карбамид-4». Это произошло
Напомним, сегодня около 5.30 произошла остановка цеха «Аммиак-4». Причина: в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа со сбросом азотно-водородной смеси на факел,
Днем — около 15.57 — при пусковых работах на «Аммиак-4» из-за снижения уровня в паросборнике произошла полная остановка цеха, вследствие чего остановился также другой цех — «Карбамид-4».
«В настоящий момент в цехе „Аммиак-4“ ведутся подготовительные операции по включению цеха в работу. Во время проведения пусковых операций будет производиться сжигание технологических газов на факельной установке, — уточнили на предприятии. — Цех „Карбамид-4“ будет поставлен в горячий резерв. Пусковые операции цеха „Карбамид-4“ будут осуществлены после вывода на нормальный технологический режим цеха „Аммиак-4“, после выдачи CO2 цехом „Аммиак-4“ в общезаводской коллектор».
Проще говоря, «Карбамид-4» запустят после того, как восстановят работу «Аммиак-4».
В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября
Что происходит на заводе
Напомним, 26 октября некоторые рабочие «Гродно Азота» решили
Сейчас активисты «Гродно Азота» при поддержке инициативы «Честные люди»
Тем не менее некоторые заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский. Некоторых из тех, кто присоединился к стачке, уже уволили. Например, аппаратчик карбамида 6-го разряда Павел Гайдель объявил о присоединении к стачке 2 ноября, а уже 3 ноября был уволен.
Замену работникам «Гродно Азота», которые в стачке, искали на Гомельском химзаводе, «Могилевхимволокне» и «Нафтане». Ситуацию с кадрами ранее
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На «Гродно Азоте» остановили второй цех - «Карбамид-4». Это произошло из-за проблем в работе другого цеха - «Аммиак-4», который остановился сегодня утром.
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