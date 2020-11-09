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На «Гродно Азоте» не работают уже два цеха. На предприятии пояснили, в чем причина

09.11.2020 19:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» остановили второй цех — «Карбамид-4». Это произошло из-за проблем в работе другого цеха — «Аммиак-4», который остановился сегодня утром. На предприятии пояснили, как обстоят дела с этими подразделениями завода и почему в ближайшее время над заводом можно будет увидеть факел.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, сегодня около 5.30 произошла остановка цеха «Аммиак-4». Причина: в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа со сбросом азотно-водородной смеси на факел, поясняли на предприятии.

Днем — около 15.57 — при пусковых работах на «Аммиак-4» из-за снижения уровня в паросборнике произошла полная остановка цеха, вследствие чего остановился также другой цех — «Карбамид-4».

«В настоящий момент в цехе „Аммиак-4“ ведутся подготовительные операции по включению цеха в работу. Во время проведения пусковых операций будет производиться сжигание технологических газов на факельной установке, — уточнили на предприятии. — Цех „Карбамид-4“ будет поставлен в горячий резерв. Пусковые операции цеха „Карбамид-4“ будут осуществлены после вывода на нормальный технологический режим цеха „Аммиак-4“, после выдачи CO2 цехом „Аммиак-4“ в общезаводской коллектор».

Проще говоря, «Карбамид-4» запустят после того, как восстановят работу «Аммиак-4».

В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября проводили ремонтные работы в течение 25 суток.

Что происходит на заводе

Напомним, 26 октября некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. Часть работников по-прежнему находится в стачке.

Сейчас активисты «Гродно Азота» при поддержке инициативы «Честные люди» собирают заявления от тех, кто хотел бы присоединиться к стачке, но боится делать это публично из-за небольшого количества человек в ней. Заводчане могут отправлять свои заявления через специальный чат-бот. Они принимаются до 10 ноября. Если к этой дате таких заявлений будет 500 и более, представители стачкома свяжутся с желающими и помогут им со вступлением, если меньше, то заявления «будут полностью удалены из системы и никто о них не узнает».

Тем не менее некоторые заводчане сразу объявляют о вступлении в стачку. За последние четыре дня таких было трое. 3 ноября заявление о присоединении к стачке оставил электросварщик 6-го разряда цеха «Карбамид-4» Михаил Рачинский. Некоторых из тех, кто присоединился к стачке, уже уволили. Например, аппаратчик карбамида 6-го разряда Павел Гайдель объявил о присоединении к стачке 2 ноября, а уже 3 ноября был уволен.

Замену работникам «Гродно Азота», которые в стачке, искали на Гомельском химзаводе, «Могилевхимволокне» и «Нафтане». Ситуацию с кадрами ранее комментировал гендиректор завода. При этом в стачкоме высказывали опасение, что из-за кадрового вопроса могут возникнуть проблемы в работе предприятия.

 
Теги: Гродно
 
 
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На «Гродно Азоте» остановили второй цех - «Карбамид-4». Это произошло из-за проблем в работе другого цеха - «Аммиак-4», который остановился сегодня утром.
 
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