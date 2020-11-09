Бизнесмен из Испании купил квартиру в Минске, а дизайнер создала смелый интерьер. Показываем

Источник материала: Tut.by

В минской квартире, владелец которой — бизнесмен из Испании, дизайнер Ольга Купчинская создала смелый и необычный интерьер. Итог работы — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Егор Пясковский

Общая площадь квартиры — 63,5 квадратного метра, планировка — свободная. Апартаменты расположены на высоком этаже, из окон открывается шикарный вид на город и водохранилище Дрозды. Владелец квартиры — испанец, бизнесмен, который купил жилье с целью временного пребывания по работе.

— Основными пожеланиями заказчика были: объединить санузел, не делать ванну. Также он хотел отдельную спальню, но с широким дверным проемом, чтобы было видно ТВ с кровати, остальное пространство — общее. Обязательно — наличие паркетной доски во всех помещениях, системы блэкаут и приточно-вытяжной вентиляции. Еще одно пожелание — достаточно светлый интерьер. Картины и место для предметов искусства приветствуются.



Планировка квартиры

Ольга разработала эргономичную планировку, в которой получилось скрыть все монолитные колонны, при этом сохранить пространство и воздух в квартире, оставить ее максимально визуально просторной.

Изначальная высота потолков в помещениях была 2,7 метра, но после монтажа вентиляции и встроенных дисковых светильников он опустился до 2,58 метра. Однако двери до потолка исправили ситуацию и визуально значительно увеличили его высоту.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

На полу уложена паркетная доска красивого, местами сливового оттенка. На балконе подобрана плитка в цвет. Стены — приятного светлого тона, объем которому добавляет современная лепнина.

— Во всей квартире использованы одни и те же материалы: плитка, паркет, краска для стен, столешницы, фасады мебели. Все это помогает сохранить единство стиля, добиться лаконичности и избежать визуальной захламленности.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

Цветовое решение мягкой мебели выбрано с учетом вида из окна, где изобилует зелень и природные оттенки. Благодаря этому интерьер выглядит свежим и живым.

— Модные оттенки лилового отлично сочетаются с зеленью и добавляют интерьеру изыска и уюта. Нежный золотистый оттенок рам дверей благородно играет с глубоким зеленым бархатом.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

Самая главная фишка интерьера — зеркала с эффектом старения, в которых есть оттенки, перекликающиеся с цветовым решением интерьера. Их же благородно подчеркивают шторы на окнах.

— Зеркала расширяют пространство, визуально усиливают вертикаль, выступают архитектурными массами интерьера, которые составляют необходимый ритм.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

Для полной завершенности Ольга написала серию из пяти картин, которые выполнены в цветовой гамме всего интерьера.

— Интерьер наполняют живые цветы, которые способствуют атмосфере релакса и комфорта, что как раз необходимо после деловых встреч. На балконе, к слову, растения искусственные.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

Освещение проработано с учетом того, что в квартире планируется отдыхать после трудовых будней и перелетов. Мягкое освещение картин, подсветки шторных ниш придают романтики и легкости. При необходимости есть функциональный верхний свет, бра, торшеры. Изюминкой выступает люстра над столом с россыпью лучей по потолку от стеклянных лепестков.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

— Интерьер получился с характером, который отражает заказчика, его образ жизни и назначение данного жилого пространства, — говорит Ольга.