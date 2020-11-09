Во время задержаний на Немиге у силовика был замечен необычный пистолет. Рассказываем, что это

Источник материала: Tut.by

Разгон «Марша народовластия» 8 ноября 2020 года оказался жестким, количество задержанных пока уступает лишь 9−11 августа. В один момент, когда задерживали пожилого человека в Минске, у мужчины в бронежилете и шлеме заметили пистолет — ранее такое оружие не мелькало на подавлении протестов. 42.TUT.BY пробует разобраться, что это.

Очевидцы прислали нам видео жестких задержаний на пешеходном мосту между торговыми центрами на Немиге в Минске. На них видно, как бьют, а потом уносят пожилого мужчину. Он кричит, просит помощи у окружающих, лицо окровавлено. Несколькими секундами ранее слышен резкий хлопок, похожий на выстрел, после чего камера перемещается на человека в бронежилете и шлеме, держащего в правой руке пистолет.

Что за люди задерживали протестующих, мы точно не знаем. Однако на кадрах можно различить шлемы «ЛШЗ 1+», бронежилеты «Рубин» Бр5 и модульные баллистические системы MBS-X , которые в том числе есть у 5-й бригады ССО.

За три месяца с 9 августа белорусы уже успели неплохо изучить большинство пистолетов, которые носят силовики. Среди них есть австрийские «Глоки» , немецко-швейцарские Sig Sauer P226 , советские ПМ, травматическая «Оса» . На глаза ни разу не попадался разве что автоматический пистолет Стечкина (АПС).



Скриншот видео

Качество видео не очень хорошее, и теоретически перед нами может быть и P226. Однако мы помним, что данная модель не используется бойцами ССО — они ходят с армейскими пистолетами, то есть с ПМ и АПС. Модель на видео точно не макаров и не стечкин.

Рассмотрев внимательно фотографии, сделанные в тот день, мы нашли еще как минимум несколько силовиков с очень похожими стволами в кобурах. Логично предположить, что бойцам выдали одинаковое оружие (включая пистолет, который засветился на видео). Исходя из этого, нам удалось опознать модель.



Из кобуры у силовика справа торчит такой же пистолет, как и на видео. Фото: TUT.BY



Фото: TUT.BY



Фото: TUT.BY

Перед нами, как и предполагалось изначально, травматический пистолет — причем оружие с достаточно интересной судьбой. Изначально оно разрабатывалось и производилось в стране Евросоюза (который с 2011 года ввел оружейное эмбарго против РБ), однако здесь все не так просто.

Модель называется Grand Power T12 и была создана в Словакии местным оружейником Ярославом Курациной. «Травмат» создавался на основе словацкого же самозарядного пистолета Grand Power K100, который пошел в серию в конце 90-х годов прошлого века. Модель К100 славится высокой надежностью (до 100 тысяч выстрелов и больше без поломок — возникла даже версия, что «100» в названии означает сотню тысяч выстрелов).

Как и оригинал, копия имеет современный ударно-спусковой механизм двойного действия и дублированные органы управления — что позволяет комфортно использовать его как правшам, так и левшам. Отличия оригинала и нелетального варианта, конечно, имеются — так, если в боевом K100 автоматика основана на коротком ходе ствола, то в «травмате» — обычный свободный затвор.

Травматическую версию словацкого пистолета начали производить в 2008 году, причем использовать новое оружие в Словакии или любой другой стране ЕС изначально не предполагалось — заказ являлся чисто российским.

Первая версия словацкого «травмата», поставляемого в Россию, называлась Т10 и многих не устроила. Дело в том, что стандартные российские нелетальные пистолетные патроны (10×22 T) не очень подходили для пистолета, «заточенного» под классический западный боеприпас 9×19 Parabellum. Обычным явлением стало заклинивание и перекосы патронов.

Решением стала разработка в России совершенно нового патрона 10×28, чьи габариты оказались идентичными патрону 9×19 — и проблемы были решены. Версия пистолета под новый боеприпас и получила название Grand Power T12, в продаже она с 2010 года.

Однако в 2011 году российское законодательство несколько изменилось, и ввозить травматическое оружие из-за рубежа запретили. В результате все основные части Grand Power T12 стали производить в России. Какой именно пистолет у силовика, стрелявшего в воздух — российского или словацкого производства — определить невозможно.

Благодаря удачной конструкции и новому патрону Grand Power T12 считается одним из самых мощных и точных травматических пистолетов. Пуля весит почти два грамма и при выстреле в упор (а не в упор из «травмата» обычно не стреляют) может привести к серьезным травмам. Стоит такое оружие существенно больше, чем популярные в России «Макарычи» и «Осы».