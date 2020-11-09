Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь спрятанный в чехле мобильного телефона амфетамин

В пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники кинологической службы Гомельской таможни выявили опасный психотроп амфетамин у 43-летнего гражданина Украины.









По информации таможни, мужчина следовал в качестве пассажира легкового автомобиля Renault транзитом через Беларусь в Литву. При опросе он сообщил, что наркотики не употребляет и в данный момент их не перемещает. При проведении таможенного контроля служебная собака своим поведением указала на возможное наличие у гражданина запрещенных веществ. Под чехлом принадлежавшего пассажиру мобильного телефона таможенники обнаружили пакетик с порошком белого цвета. Как пояснил хозяин телефона, этот порошок ему дала знахарка в Украине, чтобы лечить рану на спине.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что порошкообразное вещество является амфетамином — особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

Фото: Гомельская таможня.