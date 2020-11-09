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Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь спрятанный в чехле мобильного телефона амфетамин
Источник материала: Навiны
В пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники кинологической службы Гомельской таможни выявили опасный психотроп амфетамин у 43-летнего гражданина Украины.
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Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что порошкообразное вещество является амфетамином — особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.
Фото: Гомельская таможня.
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В пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники кинологической службы Гомельской таможни выявили опасный психотроп амфетамин у 43-летнего гражданина Украины.
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