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Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь спрятанный в чехле мобильного телефона амфетамин

09.11.2020 19:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники кинологической службы Гомельской таможни выявили опасный психотроп амфетамин у 43-летнего гражданина Украины.

Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь спрятанный в чехле мобильного телефона амфетамин

 

Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь спрятанный в чехле мобильного телефона амфетамин

По информации таможни, мужчина следовал в качестве пассажира легкового автомобиля Renault транзитом через Беларусь в Литву. При опросе он сообщил, что наркотики не употребляет и в данный момент их не перемещает. При проведении таможенного контроля служебная собака своим поведением указала на возможное наличие у гражданина запрещенных веществ. Под чехлом принадлежавшего пассажиру мобильного телефона таможенники обнаружили пакетик с порошком белого цвета. Как пояснил хозяин телефона, этот порошок ему дала знахарка в Украине, чтобы лечить рану на спине.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что порошкообразное вещество является амфетамином — особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

Фото: Гомельская таможня. 

 
 
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В пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники кинологической службы Гомельской таможни выявили опасный психотроп амфетамин у 43-летнего гражданина Украины.
 
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