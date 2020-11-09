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Литовский оператор Litgrid заявляет об остановке производства электроэнергии на БелАЭС

09.11.2020 19:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid утверждает, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября сообщении на сайте оператора.

Литовский оператор Litgrid заявляет об остановке производства электроэнергии на БелАЭС
Белорусская АЭС. Фото: belaes.by.

Отмечается также, что запуск БелАЭС не повлиял на рост стоимости электроэнергии в Литве.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

В пресс-службе БелАЭС оперативно получить информацию по поводу текущей ситуации на станции не удалось.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Ядерное топливо в реактор первого блока станции загрузили в августе. 11 октября реактор вывели на минимально контролируемый уровень мощности — менее 1% номинальной.

3 ноября первый блок АЭС включили в энергосистему страны, он начал вырабатывать электричество. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии.

7 ноября мощность первого энергоблока была повышена до 400 МВт.

Ввести блок в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

В связи с энергетическим пуском БелАЭС Литва — крупнейший покупатель белорусского электричества — заблокировала возможность коммерческих поставок из-за того, что считает этот ядерный энергетический объект небезопасным. Латвия, солидаризировавшись с Литвой, также отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. Украина также объявила, что в 2021 году не планирует импортировать белорусское электричество. Инфраструктуры для поставки электроэнергии в Польшу у Беларуси нет.

 
 
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Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid утверждает, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Об этом говорится...
 
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