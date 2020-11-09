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Прокуратура направила в суд более ста уголовных дел в связи с протестами

09.11.2020 19:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура сообщила о направленных в суд уголовных делах, связанных «с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях, сопротивлением, насилием и угрозой его применения в отношении силовиков, а также возмещении ущерба, причиненного государственному имуществу противоправными действиями». Тем временем не сообщается ни об одном деле, связанным с превышением полномочий со стороны силового блока страны.

— На сегодняшний день органы прокуратуры направили в суды более ста уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях. Речь идет прежде всего о таких составах, как насилие либо угроза его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, сопротивление сотруднику милиции и иному лицу при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, хулиганство, незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, и иных составах, — сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.

По 16 таким уголовным делам суды уже вынесли приговоры: обвиняемые осуждены к лишению и ограничению свободы, а также крупным штрафам.

— Важно помнить, что за любое противоправное деяние наступит ответственность: административная либо уголовная, — в зависимости от конкретных обстоятельств дела, общественной опасности содеянного, — заявили в прокуратуре.

 
 
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Генеральная прокуратура сообщила о направленных в суд уголовных делах, связанных «с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях,...
 
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