«Беларусь – это мы!»: молодежь Минска внесла свои предложения по Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Политическое устройство, развитие экономики и социальной сферы – в Беларуси продолжаются дискуссии о будущем страны. Сегодня на диалоговой площадке в Минске мнение высказала молодежь, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Беларусь – это мы!» – под таким названием состоялась встреча молодежи в Минске. Главной темой стали вопросы будущего страны. И в первую очередь будущего молодежи. Как увлечь студентов? Воспитать в духе патриотизма к стране? Звучали и предложения по внесению изменений в Конституцию. Организаторы форума отметили: важно слышать разные точки зрения.



«Уже полтысячи молодежных инициатив поступило. Мы их разделили по категориям, часть передали в Совет Республики в профильные комиссии, они будут использованы при подготовке к Всенародному белорусскому собранию. Часть инициатив, которые касаются Конституции, мы объединим и передадим в соответствующие рабочие группы», – заявил председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич.

«Очень важно, что такие диалоги пройдут в каждом университете и на каждом факультете. Возможно, в каждой группе. Чтобы и студенты, и преподаватели совместно обсудили разные темы – от Конституции до образовательного процесса в вузах», – отметил первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Обсуждали сегодня и волонтерское движение. Сейчас оно объединяет более 20 тысяч молодых людей. Помочь по хозяйству пожилым, передать медикам средства защиты, принести продукты ветерану или собрать деньги на лечение – все это делают добровольцы. В период пандемии взаимовыручка как никогда важна, уверены участники встречи.

Организатором форума стал Белорусский республиканский союз молодежи. В его рядах около полумиллиона школьников и студентов.