«Вышел к клиенту за несколько минут до этого». Владелец гаража о мощном взрыве в кооперативе

Источник материала: Tut.by

Сегодня примерно в 14.00 в гаражном кооперативе на улице Автомобилистов прогремел взрыв . В результате обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 кв. метров. Четыре гаража полностью разрушены, а разлетевшимися блоками повреждены семь автомобилей. AUTO.TUT.BY удалось пообщаться с владельцем гаражных боксов, где произошло ЧП.





Гаражный кооператив на столичной улице Автомобилистов — ставший уже классическим «автомобильный хаб». Здесь обычные гаражи соседствуют с мелкими и крупными СТО, мойками, какими-то цехами. Жизнь кипит. Но сегодня в обед привычный ритм нарушил мощнейший взрыв.



Так выглядело место сразу после взрыва

Александр, работающий неподалеку на автомойке, говорит, взрыв был такой силы, что у соседей в помещении зашаталась люстра. Он пришел на место ЧП практически сразу, еще даже не осела пыль. Говорит, зрелище было жуткое. Кругом обломки пеноблоков, металлические балки и поврежденные машины. Но, по слухам, никто не пострадал.

— Он, по ходу, был в яме, раз не пострадал, — кто-то из «зрителей» предположил, почему нет пострадавших.





Место взрыва огорожено лентами, на месте работают МЧС, эксперты, следствие. Опрашивают очевидцев и снимают с дрона разрушенные помещения.

Нам удалось пообщаться с владельцем этих самых боксов, которые были разрушены взрывом. Он, кажется, еще не полностью осознает, что произошло.

— Это мои гаражи… были… Моя версия — рванул газ, — говорит Владимир. — В гараже стояла машина с газовым оборудованием, не метановая. Видимо, с нее стал травить газ, накопился за какое-то время, и все. Я думаю, МЧС-ники все скажут, нам пока сложно. Потому что оно же не горело нигде ничего.





— А как газ мог взорваться, если не горело ничего? Нет следов пожара, — тут же подключается к беседе один из соседей-гаражников.

Владимир отвечает, что горение было потом, очагами, когда все уже раскидало. В любом случае расследование покажет, что произошло на самом деле.

— Если бы я был в гараже…, — Владимир замолкает. — А я ведь на улице оказался по счастливой случайности. Пошел кофе сделать. Потом клиент приехал, позвал к машине. И все. Пострадавших нет, и это хорошо. Но семь машин пострадало.

Рядом стоит мужчина. Это он приехал к Владимиру на машине, хотел почитать сканером ошибки в системе.





— Меня до сих колотит. Как понял, что здесь произошло, так хожу и думаю — это ж минута, и все… Я к Владимиру пришел, он пьет кофе. Я ему предложил пойти ко мне в машину, ошибки почитать. Вышли. Это счастье, что за хозблок поставил. А хотел же сюда загнать, к воротам этого бокса.

Вот и сам автомобиль, синий Peugeot 308, заваленный осколками блоков. Машина припаркована за железной будкой с надписью «Хозблок». Именно будка и защитила машину от более серьезных повреждений и последствий для тех, кто был внутри.



В этой машине находился владелец гаражей вместе с клиентом, когда прогремел взрыв. Справа от машины — железная будка, которая защитила их от последствий взрыва

— А мне эта будка все время мешала, когда я сюда переехал. Все думал, как убрать ее. Не зря, не зря не убрал, — говорит Владимир.

Владелец той самой Peugeot говорит, что они не сразу поняли, что произошло.

— Мы в машине сидели, тут раздался громкий звук — «бууух». И сверху посыпались блоки. Крыша прогнулась. Думаю, что тут такое? Рушится что-то? Повезло. А ведь буквально за минуту до взрыва этого мы стояли возле ворот гаража, где рвануло.

Оба еще раз подтверждают, что запаха газа не чувствовалось вообще, когда они подходили к гаражу. Поэтому не могут утверждать, что взорвался именно газ был. Владимир указывает на стоящие неподалеку газовые баллоны. Рядом — металлическая канистра.

— Вон, баллоны стоят бытовые. Их выкинуло сюда, они целые, не травят. В канистре тоже вроде бензина есть немного. Я почему на газ подумал, хоть и запаха нет… В колхозах были случаи — если газ травит, он накапливается в яме. Ты заходишь — свежий воздух, ничего не чувствуешь. А бахнуть могло от электричества.



Ни бытовые газовые баллоны, ни канистра с остатками топлива не взорвались

Владимир горько иронизирует, что сейчас придется искать нормальную работу. Чем лучше будет работа, тем быстрее рассчитается. Кто-то из соседей предлагает помощь — хотя бы разобрать завалы.

— Хоть бы стены ребятам из соседних пострадавших гаражей помочь заделать… А дальше разберемся, — вздыхает Владимир.

Следственный комитет сообщил , что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК — Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности.