ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго о ситуации на БелАЭС: выявлена необходимость замены отдельного измерительного оборудования

09.11.2020 20:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ответ «на поступающие вопросы по поводу работы первого энергоблока Белорусской АЭС» Министерство энергетики сообщило, что в ходе испытаний «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

Минэнерго о ситуации на БелАЭС: выявлена необходимость замены отдельного измерительного оборудования
Фото: скриншот видео с сайта belaes.by.

«Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — утверждается в релизе.

Ведомство отмечает, что на первом энергоблоке продолжается этап «Энергетический пуск», который предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

В пресс-службе БелАЭС оперативно получить информацию по поводу текущей ситуации на станции не удалось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответ «на поступающие вопросы по поводу работы первого энергоблока Белорусской АЭС» Министерство энергетики сообщило, что в ходе испытаний «выявлена...
 
Новости дня
Новости разные
 
УЕФА отреагировал на скандал с интимным видео Дзюбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика