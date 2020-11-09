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Врачей осудили в индивидуальном порядке, но все виновны. Концерт (видео)

09.11.2020 20:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу возле 1-й ГКБ на акцию собралась группа врачей. Митинг был недолгим — почти сразу же задержали 57 человек. Среди них — незаменимые (хотя... как говорили менее 100 лет назад, «незаменимых нет») специалисты. Один из них — Сергей Попов, психотерапевт БелМАПО. Сегодня судья Ленинского района Минска Анастасия Ачалова вынесла решение в отношении Попова: 15 суток.

Onliner поговорил с женой Сергея — Лилией Карповой, она тоже психотерапевт, работает в Минском областном клиническом центре «Психиатрия-наркология».

— Я была на суде. Сергей вину не признал. Все остальное — ожидаемо. По тому, как вела диалог судья, ощущалось, что она не особенно разбиралась в чем-то. Механический процесс. Я бы описала с профессиональной точки зрения, но сейчас нахожусь не в том состоянии, простите.

Мы готовили ходатайство о том, что Сергей работает с огромным числом пациентов, которым необходимо систематическая психотерапевтическая и психиатрическая помощь. Что без его помощи состояние его пациентов ухудшится вплоть до разрушительных последствий. Сложно сказать, какое количество пациентов пострадает, но в день он работал с 6—7 пациентами. Прием он вел на кафедре БелМАПО пациентов из разных уголков Беларуси и выезжал с консультациями в отделения других медучреждений.

Что им теперь делать? Можно рекомендовать наблюдение у других специалистов, но в психиатрии есть одна особенность. Работа ведется с одним специалистом, чтобы выстроить стабильные, предсказуемые и понятные отношения, на основе которых развивается чувство доверия и безопасности. Фактически суд прервал эти отношения сегодня.

Кого еще из врачей осудили сегодня:

Светлана Добриян, врач онколог-хирург МГКОД — 13 суток.

Наталья Домбровская, врач лабораторной диагностики РНПЦ ОМР — 30 базовых величин.

Александр Минич, кандидат медицинских наук, онкоуролог РНПЦ онкологии имени Александрова — 13 суток.

Игорь Чанцев, врач-травматолог — 15 суток.

Ольга Марханова — 20 базовых величин.

Дина Ширинская, анестезиолог из БСМП — 20 базовых величин.

Кирилл Проценко, заведующий лабораторией РНПЦ онкологии имени Александрова — 30 базовых величин.

Кирилл Поддубный, врач-рентгенолог РНПЦ онкологии имени Александрова — 30 базовых величин.

Владимир Кравец, врач анестезиолог-реаниматолог БСМП — 15 суток.

Игорь Баталевич, врач — 14 суток.

Жанна Вашкевич, операционная медсестра РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии — 15 суток.

Ольга Корнеева, заведующая кардиоцентром в 36-й поликлинике — штраф 30 базовых.

Павел Аракелян и Евгения Штейн

Сегодня судили еще многих (более тысячи задержанных в воскресенье — не шутка). Среди них наша коллега, журналист Onliner Евгения Штейн (15 суток) и знаменитый музыкант Павел Аракелян (тоже 15 суток).

Пережить все эти новости можно прямо здесь, включив видео.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу возле 1-й ГКБ на акцию собралась группа врачей. Митинг был недолгим — почти сразу же задержали 57 человек. Среди них — незаменимые (хотя... как говорили...
 
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