На «Гродно Азоте» остановился один цех, а за ним и другой. Что произошло? (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром стала появляться информация об остановке цеха «Аммиак-4» на «Гродно Азоте». По словам рабочих, над предприятием загорелся аварийный факел. «Аварийная остановка была где-то около шести утра. Цех полностью не остановился, сейчас разбираемся и пускаем», — рассказал Onliner один из работников предприятия. Чуть позже руководство завода объявило официальную версию произошедшего.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел. В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — сообщили на «Гродно Азоте».

Напомним, в конце октября для «Гродно Азота» был сформирован резерв специалистов, которых решили перевести с других предприятий. Тем же, кто поддерживал забастовку, объявили об отстранении от выполнения обязанностей.

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Позже стало известно, что работу приостановил еще один цех предприятия.

— В ходе пусковых операций в цехе аммиак-4 после неплановой остановки оборудования, произошедшей утром, 9 ноября, в результате снижения уровня в паросборнике поз. 109 произошла полная остановка цеха в 15:57 по группе блокировок АА, вследствие чего был остановлен цех карбамид-4. В настоящий момент в цехе аммиак-4 ведутся подготовительные операции по включению цеха в работу. Во время проведения пусковых операций будет производится сжигание технологических газов на факельной установке, — сообщила корпоративная газета «Гродненский химик».

Второй цех — карбамид-4 — будет поставлен в горячий резерв. Его запустят, когда заработает первый цех.