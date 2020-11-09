ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Гродно Азоте» остановился один цех, а за ним и другой. Что произошло? (обновлено)

09.11.2020 20:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром стала появляться информация об остановке цеха «Аммиак-4» на «Гродно Азоте». По словам рабочих, над предприятием загорелся аварийный факел. «Аварийная остановка была где-то около шести утра. Цех полностью не остановился, сейчас разбираемся и пускаем», — рассказал Onliner один из работников предприятия. Чуть позже руководство завода объявило официальную версию произошедшего.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел. В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — сообщили на «Гродно Азоте».

Напомним, в конце октября для «Гродно Азота» был сформирован резерв специалистов, которых решили перевести с других предприятий. Тем же, кто поддерживал забастовку, объявили об отстранении от выполнения обязанностей.

Дополнено

Позже стало известно, что работу приостановил еще один цех предприятия.

— В ходе пусковых операций в цехе аммиак-4 после неплановой остановки оборудования, произошедшей утром, 9 ноября, в результате снижения уровня в паросборнике поз. 109 произошла полная остановка цеха в 15:57 по группе блокировок АА, вследствие чего был остановлен цех карбамид-4. В настоящий момент в цехе аммиак-4 ведутся подготовительные операции по включению цеха в работу. Во время проведения пусковых операций будет производится сжигание технологических газов на факельной установке, — сообщила корпоративная газета «Гродненский химик».

Второй цех — карбамид-4 — будет поставлен в горячий резерв. Его запустят, когда заработает первый цех.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром стала появляться информация об остановке цеха «Аммиак-4» на «Гродно Азоте». По словам рабочих, над предприятием загорелся аварийный факел....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вышел к клиенту за несколько минут до этого». Владелец гаража о мощном взрыве в кооперативе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика